Ballando con le Stelle 2021, pagelle 6a puntata/ Bianca Gascoigne eliminazione shock, Lucarelli imbavagliata”

Pagelle sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021: eliminazione con polemica

Ed eccoci con le pagelle della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021. Partiamo dall’eliminazione di Bianca Gascoigne: la sua uscita di scena grida vendetta perché, obiettivamente, la trasmissione perde uno dei maggiori talenti a disposizione. Decisivo il voto del pubblico, a cui evidentemente la showgirl non è entrata nel cuore, anche se il televoto con Alvise Rigo è stato combattutissimo fino alla fine. Diamo sicuramente un 8 al percorso di Bianca Gascoigne nel programma di Milly Carlucci.

Apprezzabile, invece, l’originalità di Alvise Rigo e Tove Villfor, con il loro numero tratto da La bella e la Bestia. Sono un passo indietro rispetto a Bianca e Simone Di Pasquale, ma comunque apprezzabili: voto 7. Saliamo a 9 con Valeria Fabrizi, ancora una volta capace di scatenare una standing ovation infinita.

Pagelle Ballando con le Stelle 2021, Sabrina Salerno bene ma non incanta più

Sabrina Salerno non va oltre il 7, che è comunque un buon voto. Come detto da Mariotto in tempi non sospetti, nelle sue esibizioni è sempre tutto un po’ troppo uguale. Un 5 invece a Federico Lauri Fashion Style, che omaggia Kill Bill in una coreografia a tratti goffa. La classe di Memo Remigi è da 8 in pagella, anche se il vero showman resta Morgan. La coreografia sulle note di I’m singing in the rain è interessante, ma non certo la sua migliore esibizione. Il punto è che da artista vero riesce sempre a trovare il modo di catalizzare l’attenzione. E la famosa “pace” con Selvaggia Lucarelli? La polemica è subito disinnescata e Selvaggia si autocensura…: voto 7,5.

Scendiamo di due punti con Arisa (5,5): se non fosse stato per il bacio in diretta a Vito Coppola si sarebbe parlato con parole meno entusiastiche della sua prova. Un 6,5 per chiudere a Lucrezia Lando e Andrea Iannone, decisamente in crescita ma comunque i prossimi a rischiare l’eliminazione.

