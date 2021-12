BALLANDO CON LE STELLE 2021/ Finalisti, diretta, eliminati: Bianca c’è! (semifinale)

Diretta Ballando con le stelle 2021: commento live seconda semifinale 11 dicembre

Attraverso i coni d’ombra vengono decretati i finalisti di Ballando con le Stelle 2021. Intanto, Milly Carlucci annuncia che la prova della finale sarà a tema natalizio ed elenca i vari brani in stile assegnati. I finalisti di questa edizione di Ballando con le Stelle sono: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Arisa, Morgan e Federico Fashion Style. Allo spareggio va dunque per la sesta volta Alvise Rigo: è record. Durante il giorno del suo compleanno centra questo primato, raggiungendo Maurizio Aiello. Il personal trainer sfida Bianca Gascoigne e Mietta in un incredibile spareggio a tre. Inizia Bianca Gascoigne con un “charlestone” assieme a Simone Di Pasquale. Segue Mietta alle prese con un “merengue” in coppia con Maykel Fonts. Infine, tocca ad Alvise Rigo che con Tove Villfor propone un “paso”. Lo spareggio viene vinto da Bianca Gascoigne, che accede dunque alla finalissima, in programma sabato prossimo 18 dicembre alle 20:30 (agg. di F.D. Zaza).

Ballando con le Stelle: pagelle semifinale/ Morgan spiazzato dalla figlia Lara. Finalisti? C'è la Gascoigne!

Valeria Fabrizi balla con la figlia, Giorgia Giacobetti

Proseguono le prove con sorpresa della prima semifinale di “Ballando con le Stelle”. E’ il turno di Alvise Rigo, il quale per l’emozione preferisce non ballare con la madre. Le dedica comunque un ballo, sempre in coppia con l’ottima Tove Villfor. L’ultima concorrente a esibirsi in questa prova speciale è Valeria Fabrizi. Viene invitata a ballare assieme a lei la figlia, Giorgia Giacobetti. La diva non trattiene l’emozione e continua ad abbracciare la figlia mentre assieme ballano sulle note di “Siamo donne” di Sabrina Salerno e Jo Squillo. La giuria aggiunge altri 10 punti ad Arisa che va quindi al primo posto provvisorio. Dopo aver svelato la classifica notiamo che all’ultimo posto momentaneo c’è Alvise Rigo (agg. di F.D. Zaza).

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"

Alessandra Mussolini e “la stoccata” a Bruno Vespa

Dopo aver ballato con la figlia Arisa, il signor Antonio Pippa conosce finalmente Vito Coppola. Applausi ed elogi dalla platea e dalla giuria: il signor Antonio conquista tutti. Alberto Matano: “sono molto emozionato”. Anche Alessandra Mussolini si dice felice ed emozionata, approfittando dell’occasione per tirare una “stoccata” a Bruno Vespa: “oggi sono stato molto felice nell’assistere alla puntata, tranne una parte del programma…”. L’ex deputata si riferisce proprio al momento in cui è stato presentato il nuovo libro del conduttore di Porta a Porta: “Perchè Mussolini rovinò l’Italia”. Poco prima, non inquadrata dalle telecamere, durante le parole di Bruno Vespa la Mussolini si è probabilmente inalberata, come intuibile dal mormorio del pubblico. Si procede con le sorprese: questa volta tocca a Sabrino Salerno, la quale accoglie, a suo modo, in pista suo marito, Enrico Monti: “Ahhh, aiuto!” – urla quando lo guarda. Lui non la prende benissimo… (agg. di F.D. Zaza).

Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..

Dopo due anni Morgan riabbraccia sua figlia, Lara

Dopo aver decretato le due coppie ripescate, la puntata di “Ballando con le Stelle” procede dando il via alle “prove con sorpresa” dei concorrenti ancora in gara. Il primo a esibirsi è Federico Fashion Style sulle note del suo brano “Io sono pazzesco”. Dopo pochi secondi però Anastasia Kuzmina viene sostituita dalla moglie di Federico, Letizia Porcu, alla quale si aggiunge pure la figlia, Sophie Maelle. Il concorrente non riesce a trattenere le lacrime. La seconda storia raccontata è quella di Morgan. Il cantante milanese racconta la lontanza da sua figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli. Dopo due anni padre e figlia si ritrovano. E’ quindi il turno di Arisa che accoglie in pista il padre, Antonio. La cantante si confida: “lui è sempre stato un grande lavoratore e in questo mi ricorda molto Vito (Coppola, ndr)” (agg. di F.D. Zaza).

Mietta e Bianca Gascoigne faranno lo spareggio a tre

Durante la puntata di questa sera di “Ballando con le Stelle“, Bruno Vespa presenta il suo nuovo libro: “Perchè Mussolini rovinò l’Italia”. Il podio dei ripescaggi, dopo le prove votate dai giurati, è formato in ordine di posizione da Bianca Gascoigne, Mietta e Fabio Galante. Milly Carlucci chiude dunque il televoto. Palla a Matano che assegna il tesoretto alla coppia Gascoigne-Di Pasquale, ricordando l’ingiustizia subita durante la sua eliminazione. Rossella Erra non conferma e dimezza il tesoretto, consegnando quindi 25 punti pure a Mietta. La conduttrice, attraverso i coni d’ombra, decreta chi tra “i ripescandi” avrà la possibilità di accedere alla finale, giocandosi lo spareggio di questa sera. Le due coppie allo spareggio a tre che si terrà a fine puntata sono dunque Bianca Gascoigne-Simone Di Pasquale e Mietta-Maykel Fonts. Eliminazione definitiva invece per Memo Remigi, Al Bano, Valerio Rossi Albertini, Fabio Galante e Andrea Iannone (agg. di F.D. Zaza).

Il riscatto di Mietta

Mietta e Maykel Fonts propongono una “salsa” che delizia la giuria. Guillermo Mariotto addirittura si appella al pubblico invitando chiaramente a votare per loro. Il punteggio raccolto dalla coppia è di ben 46 punti. La cantante appare contenta ed esausta. L’ultimo concorrente a gareggiare per i ripescaggi è Al Bano. Di nuovo in coppia con Oxana Lebedew, guarita dall’infortunio, il cantante salentino ritorna dopo il “forfait” decretato dal concorrente, viste le condizioni fisiche della maestra di ballo. Questa sera la coppia propone un freestyle veloce. Il 78enne però appare in difficoltà proprio sulla velocità rimanendo spesso attardato rispetto alla compagna di ballo. Ci mette comunque la consueta simpatia “Come va? Come va?” e coinvolge pure Bruno Vespa a fine esibizione. Il conduttore ricambia: “Al Bano, uomo del popolo!”. La giuria è divertita e ben disposta. Il punteggio raccolto dalla coppia è: 33 (agg. di F.D. Zaza).

Fabio Galante a torso nudo

Il tesoretto accumulato dall’ospite speciale di questa sera, Monica Bellucci, è di 50 punti. Ivan Zazzaroni la chiude così: “Se la Befana è Monica Bellucci allora è simbolo che qualcosa sta migliorando”. Ritorna in pista intanto l’ex Toro, Fabio Galante. In coppia con Giada Lini, uno dei concorrenti più polemici di questa edizione di Ballando con le Stelle propone questa sera un freestyle lento. Camicia sbottonata e addominali in vista: a fine esibizione Rossella Erra va in escandescenza: “Fabio, finalmente sei tornato!”. La Lucarelli e Mariotto la blastano immediatamente, come al solito: grazie. Fabio Galante e Giada Lini raccolgono in totale ben 43 punti. Il prossimo concorrente chiamato in pista è Mietta. Dopo le polemiche legate al mancato vaccino, la cantante racconta le sue emozioni durante questa edizione di Ballando con le Stelle (agg. di F.D. Zaza).

L’esibizione di Monica Bellucci

E’ il momento dei ripescaggi nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2021. Tornano in pista Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Lei lo strattona, dicendogli “Vieni qui Valerio”, apparendo tutt’altro che entusiasta per il concorrente assegnatole quest’anno. La coppia, sulle note di Lucio Dalla, propone un freestyle lento, ben eseguito soprattutto dalla maestra di ballo che raccoglie gli omaggi del pubblico: “Sara, Sara, Sara”. Ivan Zazzaroni conciso: “Io ho visto solo Sara e so che questo potrebbe essere il suo ultimo ballo”. E poi parte la stoccata a Rossi Albertini: “Grazie per esser stato fermo”. Intanto arriva in studio Bruno Vespa che si accomoda tra la Bruzzone e Matano. La coppia Rossi-Di Vaira raccoglie pochissimi punti: è un flop con appena 33 punti. Tocca a Monica Bellucci: l’attrice presenta in una clip il suo nuovo film “La Befana vien di notte” e scende in pista con Simone Di Pasquale. Sublime, sensuale e fiera: è standing ovation (agg. di F.D. Zaza).

Memo Remigi e il ricordo commosso del cagnolino, Bacio

Proseguono i ripescaggi della seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2021. E’ il turno di Andrea Iannone, il concorrente eliminato nella scorsa puntata. Questa sera, l’ex pilota Ducati, sempre in coppia con Lucrezia Lando, propone un valzer. Ivan Zazzaroni: “Questa è la cosa migliore che tu abbia fatto su questo palco”. La coppia raccoglie 37 punti. Intanto, viene mostrata Monica Bellucci, special guest di questa sera. Nel backstage si prepara con Simone Di Pasquale: “questa sera come se fossimo due amanti in un film”. Lui rimane bloccato e teso. Tocca dunque a Memo Remigi, il quale racconta il dramma per la scomparsa del suo cagnolino, Bacio: “Una volta lo portavo fuori, ora lo porto dentro”. Assieme alla splendida Maria Ermarchkova, viene proposto un Cha Cha. La coppia sorprende nonostante qualche errore tecnico e conquista un punteggio totale di 36 (agg. di F.D. Zaza).

L’ultimo ballo di Simone Di Pasquale?

Milly Carlucci anticipa che ci sarà una seconda superprova che consegnerà altri punti, intanto è arrivato il momento dei ripescaggi. Torna in pista Bianca Gascoigne, sempre in compagnia di Simone Di Pasquale. Il maestro di ballo in lacrime dichiara che sta pensando al ritiro: “Dopo 16 anni forse è arrivato il momento. Mi piacerebbe chiudere in bellezza con una finale”. Anche la concorrente britannica scoppia a piangere nella clip introduttiva. Poi, i due scendono in pista e l’emozione lascia il passo al talento e l’energia che compongono il loro “boogie”. La Gascoigne legge poi un pensierino, scritto in italiano su un biglietto, per il suo maestro di ballo. La Lucarelli tenta la battuta: “ma si chiama Simone, non Salmone”. Non ride nessuno. Milly Carlucci cambia subito argomento e partono gli elogi della giuria a Di Pasquale, commosso. Piange pure Mariotto: “non andare via, ti prego”. Il voto raccolto dalla coppia è un 50 tondo tondo (agg. di F.D. Zaza).

Superprova per i concorrenti in gara

La superprova della seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2021 conosce il suo primo “10”. Se lo prende Arisa. La Lucarelli esalta il “coraggio” di Arisa per aver esposto la pancetta, nonostante poco prima ci sia stata la marmorea Sabrina Salerno e lei ironizza. Carolyn Smith sorridendo le dà un 10, ricordandoci che sì, stiamo guardando un talent show. Segue la prova di Federico Lauri che mette in scena fantasia: la Smith gli consegna un “9 dai”. Alvise Rigo lascia senza parole Guillermo Mariotto ma la coreografa britannica lo bacchetta e gli dà 8. Scende finalmente in pista Morgan, stasera con i capelli blu. Prende la frusta e dà un paio di colpi in stile polka romagnola, poi in compagnia dell’ottima Alessandra Tripoli si scatena in pista attirando il tifo del pubblico. Carolyn Smith apprezza coraggio e tecnica: il voto è un bel 10 (agg. di F.D. Zaza).

Alessandro Romano e Nicola Murvana vincono “Ballando con te”

Vincono “Ballando con te 2021” Alessandro Romano e Nicole Murvana. Ballerini all’altezza dei migliori professionisti in campo, i due atleti fanno coppia fissa da 6 anni, “nascendo” nella scuola di ballo “New Calor latino” di Rocco e Graziano Romano a Gela, ma seguiti recentemente anche da Giacomo Lucchese e Francesca Berardi. I due “piccoli” hanno già conquistato titoli regionali, nazionali e mondiali di danza latina: l’ultimo portato a casa lo scorso 12 novembre da Assen, in Olanda. Parte la semifinale: superprova. Partono le donne e Sabrina Salerno brilla subito meritandosi un bel 9 da Carolyn Smith. La Fabrizi invece se la cava, diciamo. La Smith le regala un 9 nonostante i movimenti siano decisamente meno armonici di quelli messi in scena dalla concorrente precedente. Si procede con Arisa che nonostante qualche sbavatura e qualche passo in ritardo, viene esaltata dal pubblico (agg. di F.D. Zaza).

Riecco “i ripescandi”

E’ iniziata la semifinale di Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci accende il contatore Telethon e la memoria va subito a Fabrizio Frizzi, ambasciatore e simbolo della maratona televisiva nata nel 1965. Subito un omaggio a Lina Wertmuller, scomparsa in settimana: “viva la pappa col pomodoro” di Rita Pavone. Riecco Albano, Fabio Galante, Valerio Rossi Albertini, Mietta, Bianca Gascoigne, Andrea Iannone e Memo Remigi: sono loro i concorrenti già eliminati ma questa sera di nuovo in competizione per i ripescaggi e ottenere un clamoroso posto nella finalissima di settimana prossima. In apertura viene lanciata la finale di “Ballando con te”. Sono in quattro i finalisti, anzi le squadre di finalisti: uno è composta da Karol Maria e Gabriel Chiappetta, poi troviamo Brenda Gozzoli, le Waakin’Fever e infine Alessandro Romano e Nicole Murvana (agg. di F.D. Zaza).

Il ritorno di Albano in studio

Sta per iniziare la tanto attesa semifinale di Ballando con le Stelle 2021. Si tratta della sedicesima edizione del dancing show campione d’ascolti, che vede 13 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Lo show va in onda alle 20,35 su Rai 1. Il canale è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, canale 501 in HD e 101 del decoder Sky. Questa sera sono previsti i ripescaggi e c’è molta attesa per il ritorno in studio di Albano. Dopo aver gettato la spugna nelle prime puntate e aver saltato diverse puntate, tra le polemiche, il cantante salentino torna in studio e potrebbe clamorosamente tornare in corsa per la vittoria. Ospite di questa nona puntata (la semifinale) di Ballando con le stelle 2021, come Ballerina per una notte, ci sarà Monica Bellucci. A confermare la presenza dell’attrice è stata la stessa Milly Carlucci tramite i suoi canali social (agg. di F.D. Zaza).

Ballando con le stelle 2021, i concorrenti in semifinale

Questa sera, sabato 11 ottobre, alle 20.35 su Rai 1 andare in onda la nona e penultima puntata di “Ballando con le stelle 2021”, il dance show condotto da Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli. Al termine della semifinalissima verranno elette le coppie che si giocheranno un posto nella finalissima di settimana prossima, sabato 18 dicembre. Le coppie rimaste in gara che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale sono: Arisa e Vito Coppola; Alvise Rigo e Tove Villfor; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Ma questa sera, tutte le coppie eliminate avranno l’occasione di scendere ancora una volta in pista e giocarsi l’ultima chance di essere ripescati.

Il ripescaggio delle coppie eliminate

I concorrenti eliminati nelle precedenti puntate di Ballando con le stelle si sfidano per cercare di rientrare in gara. Le coppie sono: Al Bano e Oxana Lebedew, Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Fabio Galante e Giada Lini, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Mietta e Maykel Fonts, Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Chi di loro sarà ripescato? Come sempre le performance verranno valutate dalla giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. A bordo pista non mancheranno la criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di “Vita in Diretta” Alberto Matano, e Alessandra Mussolini. Immancabile Rossella Erra, la “giurata del popolo”. Come sempre il giudizio finale spetterà al pubblico da casa che potrà votare le coppie più amate tramite i social.

Ballando con le stelle 2021, ospite Monica Bellucci

La ballerina per una notte della semifinale di Ballando con le Stelle sarà Monica Bellucci, che scenderà in pista con un tango sensuale insieme al maestro di ballo Simone Di Pasquale. L’attrice dovrà imparare la coreografia nel corso di poche ore e la sua performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio. Il punteggio totalizzato si trasformerà in un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie concorrenti. “È una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che è riuscita a fare successo in tutto il mondo e vederla sul nostro palco”, ha detto Milly Carlucci annunciando la presenza della Bellucci. Infine questa sera si svolgerà la finalissima del torneo Ballando con te, la competizione dedicata alla gente comune amante della danza.



