Ballando con le stelle 2022, 3a puntata/ Eliminati e diretta streaming: Simona Izzo e Ricky Tognazzi ospiti

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta terza puntata

Questa sera, sabato 22 ottobre, dalle 20.35, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci e Paolo Belli si preparano a condurre il terzo appuntamento con il talent show di Raiuno tutti dedicato al ballo, che porta in scena però anche accesi scontri. A giudicare le esibizioni delle coppie in gara, come sempre, la severa giuria composta dalla presidentessa Carolyn Smith, da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Se la giuria rappresenta la voce degli esperti, dall’altra parte del palco c’è anche quella del pubblico, composta da Rossella Erra e, da quest’anno, anche da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale a cui è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Infine c’è l’immancabile Alberto Matano a cui va il compito di assegnare il tesoretto.

Le coppie in gara di Ballando con le stelle 2022

Anche questa sera non mancheranno ospiti speciali. I ballerini per una notte di questa terza puntata di Ballando con le stelle saranno due, una coppia nella vita e nel lavoro: Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma quali sono le coppia di concorrenti rimaste in gara?

Questa sera scenderanno sulla pista del Foro Italico le seguenti coppie: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Quali balli porteranno in pista e chi sarà eliminato questa sera?

Ballando con le stelle 2022, diretta streaming

Ricordiamo che la scorsa settimana la puntata si è conclusa con l’eliminazione di Marta Flavi e Simone Arena. Per loro c’è ancora un’ultima speranza: potrebbero essere ripescati e tornare in gara. Ricordiamo che, com tutti i programmi Rai, anche Ballando con le stelle 2022 può essere seguita in diretta televisiva e in diretta streaming. La terza puntata sarà disponibile anche su Raiplay.











