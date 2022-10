Ballando con le stelle 2022, 4a puntata/ Diretta, eliminati: Garko infortunato ma…

Diretta Ballando con le stelle 2022: commento live quarta puntata 29 ottobre

Anche questa sera, sabato 29 ottobre, seguiamo insieme la diretta di Ballando con le Stelle 2022, quarta puntata. Chi saranno gli eliminati? La scorsa settimana, ricordiamo, Milly Carlucci ha graziato i suoi concorrenti, congelando le eliminazioni. “Sarà una serata molto emozionante, sono tutti pronti”, preannuncia la conduttrice nel collegamento col TG1. La padrona di casa ricorda che Garko, Rosanna Banfi e Ema Stokholma partono con un bonus per il buon piazzamento della scorsa puntata. Ma Gabriel Garko, a quanto pare, si è infortunato e la sua esibizione è a rischio. Grande attesa anche per gli ospiti speciali, tra cui Nino Frassica con la Signora Coriandoli e la conduttrice Paola Perego. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta quarta puntata

Questa sera, sabato 29 ottobre, dalle 20.35, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci e Paolo Belli si preparano a condurre il quarto appuntamento con il dance show di Raiuno in cui volti noti dello spettacolo si sfidano sotto gli occhi di una severa giuria. Questa, come sempre, è composta dalla presidentessa Carolyn Smith, da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Se la giuria rappresenta la voce degli esperti, dall’altra parte del palco c’è anche quella del pubblico, composta da Rossella Erra e il due di ex ballerini professionisti di Ballando Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Con loro c’è l’immancabile Alberto Matano a cui va il compito di assegnare il tesoretto.

Le coppie in gara di Ballando con le stelle 2022 e gli infortunati

Anche questa sera non mancheranno ospiti speciali. I ballerini per una notte di questa quarta puntata di Ballando con le stelle saranno Nino Frassica con la Signora Coriandoli, al secolo Maurizio Ferrini, e la conduttrice Paola Perego. Lo spazio dedicato al “Ballerino per una notte” dunque raddoppia nel nuovo appuntamento.

Questa sera scenderanno sulla pista del Foro Italico le seguenti coppie: Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. A rischio, per infortunio e altri motivi, ci sono però le seguenti coppie: Iva Zanicchi e Samuel Peron; Gabriel Garko e Giada Lini; Ema Stokholma e Angelo Madonia. Quali balli porteranno in pista e chi sarà eliminato questa sera?

Ballando con le stelle 2022, diretta streaming e eliminati

Ricordiamo che la scorsa settimana la puntata si è conclusa senza eliminazioni. Milly Carlucci, visti gli infortunati, ha preferito dare ai concorrenti una settimana in più per potersi riprendere prima della nuova eliminazione. Per coloro che saranno eliminati c’è comunque ancora un’ultima speranza: potrebbero essere ripescati e tornare in gara. Ricordiamo che, come tutti i programmi Rai, anche Ballando con le stelle 2022 può essere seguita in diretta televisiva e in diretta streaming. La terza puntata sarà disponibile anche su Raiplay.

