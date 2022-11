Ballando con le stelle 2022, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: Ricchi e Poveri ospiti

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta settima puntata

Sabato 19 novembre, alle 20.35, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2022. Per i concorrenti ancora in gara è arrivato il momento di fare sul serio e dimostrare sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico i progressi fatti dopo settimane di prove. Al timone dello show del sabato sera di Raiuno, come sempre, ci sarà l’insostituibile Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli che, oltre a dirigere la Big Band che accompagna tutte le performance delle coppie in gara, raccoglierà anche le emozioni dei concorrenti e dei maestri direttamente dalla sala delle stelle.

Lorenzo Biagiarelli: rapporto con Leon, figlio Selvaggia Lucarelli/ "Ricordo..."

La puntata in onda questa sera si aprirà con la gara tra i due talenti di “Ballando on the road”, lo spin-off di “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. in onda ogni sabato alle 14 e che si sfideranno nel torneo di “Ballando con te”.

Enrico Montesano: "Maglia fascista a Ballando? Trattato peggio di un mafioso"/ "Ho educazione antifascista"

Le coppie in gara nella settima puntata di Ballando con le stelle 2022

Dopo l’eliminazione di Paola Barale e Dario Cassini, questa sera, sulla pista di Ballando con le stelle 2022, si sfideranno: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Tutte le coppie saranno giudicate, come sempre, dalla giuria presieduta da Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. L’antigiuria, invece, è composta da: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Iva Zanicchi e Samuel Peron, eliminati da Ballando con le stelle 2022/

Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando e che sono state eliminate nelle precedenti puntate, dovranno aspettare il ripescaggio per sperare di rientrare in gara.

Ricchi e Poveri e Bobby Solo ospiti della settima puntata di Ballando con le stelle 2022

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri sono i “ballerini per una notte” della settima puntata di Ballando con le stelle 2022. Con la loro esibizione omaggeranno l’amico Franco Gatti, recentemente scomparso. I due artisti si cimenteranno in una coreografia realizzata ad hoc e saranno giudicati dalla giuria portando così a casa un bonus che sarà assegnato, poi, ad una delle coppie in gara. Ospite della serata sarà anche Bobby Solo per un omaggio ad Elvis Presley.

Ricordiamo che Ballando con le stelle può essere seguito, ogni sabato sera, in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming, su Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva. Raiplay, tuttavia, permette anche di guardare tutte le puntate in un momento successivo così come le singole esibizioni dei concorrenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA