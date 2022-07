Ballando con le stelle 2022, cast bomba per Milly Carlucci?/ Non solo Brilli…

Ballando con le stelle 2022: i sogni di Milly Carlucci

E’ un’estate caldissima per gli addetti ai lavori impegnati nella scelta dei protagonisti della prossima stagione televisiva. Tra i programmi più attesi c’è sicuramente Ballando con le stelle che tornerà in onda ad ottobre con un’edizione che si preannuncia stellare. Milly Carlucci, per incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi punta ad avere nomi grossi tra i concorrenti. Come per ogni edizione di Ballando, la Carlucci, con i suoi autori, sta mettendo su un cast che appassioni il pubblico per le storie dei singoli concorrenti, ma anche per eventuali polemiche che potrebbero nascere con la giuria.

Il cast sarebbe quasi al completo anche se, come sottolinea Dagospia, sono due i sogni della Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle ovvero Paola Turci e Francesca Pascale che hanno già declinato l’invito. Resterà un sogno irrealizzabile?

Ballando con le stelle 2022: i concorrenti ufficiali

Chi sono, dunque, i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? Come ha confermato la stessa Carolyn Smith che è pronta ad affrontare una nuova edizione del talent show di Raiuno, ci saranno sicuramente Iva Zanicchi, Paola Barale che, con il suo carattere forte e diretto potrebbe dare del filo da torcere alla giuria, ma anche Gabriel Garko. La Carlucci, tuttavia, non sta lasciando nulla al caso e tra i concorrenti ci saranno donne con storie importanti da raccontare e caratteri forti e determinati.

Per la Carlucci, dunque, scenderanno in posta anche Nancy Brilli, Eva Robins e Marta Flavi e non solo. All’inizio di Ballando e dell’allenamento dei concorrenti manca ancora un po’. Le porte restano aperte: arriveranno altre sorprese?

