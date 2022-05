Ballando con le stelle 2022, indiscrezioni sul cast/ Attori di soap e… Mara Venier?

Iniziano ad arrivare nuove indiscrezioni in merito ai cast che comporranno tutti gli show del prossimo autunno. Tra questi sono spuntati alcuni nomi che potrebbero prendere parte allo show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle 2022. Come ogni anno, la conduttrice cercherà di portare sulla pista da ballo alcuni tra i nomi più amati di tutto del panorama non solo del cinema, ma anche del mondo della musica e dello spettacolo.

È probabile che la conduttrice riesca a portare all’interno dello show anche qualche volto del Cantante Mascherato. A lanciare l’indiscrezione è stato Nuovo Tv che ha fornito alcune indiscrezioni sul possibile cast. Già qualche giorno fa era giunta l’indiscrezione su una possibile partecipazione di Paola Barale.

Ballando con le stelle 2022, le prime indiscrezioni sul cast

I primi nomi che potrebbero far parte del cast di Ballando con le Stelle 2022 potrebbero essere Bianca Guaccero e Beppe Convertini. La donna è stata protagonista dell’ultima edizione del Cantante Mascherato sotto i panni di Medusa, mentre il secondo è uno tra i volti televisivi più amati noto per aver partecipato a fiction come “Le tre rose di Eva” e “Vivere”.

All’interno del cast dello show condotto da Milly Carlucci potrebbero prendere parte anche Violante Placido e due attori protagonisti di alcune soap come Emanuel Caserio, attore ne “Il paradiso delle signore” e Michelangelo Tommaso, volto storico di “Un posto al sole”. Sicuramente, il grande sogno di Milly Carlucci è quello di veder partecipare allo show Mara Venier che si è occupata dello show durante Domenica In ed è diventata ballerina per una notte. La conduttrice non ha mai nascosto il suo gradimento verso lo show condotto dalla sua collega, chissà se questo sarà l’anno giusto per vederla nei panni di ballerina.

