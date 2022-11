Ballando con le stelle 2022 inizia più tardi, perché?/ Slitta per i Mondiali

Ballando con le stelle 2022 inizia in ritardo: ecco perché?

Questa sera, sabato 26 novembre, si disputa la prima semifinale di Ballando con le stelle 2022. La seconda semifinale, infatti, è in programma venerdì 2 dicembre e le due serate finali sono previste per il 17 dicembre e venerdì 23 dicembre. Ma l’appuntamento con il talent show di Milly Carlucci oggi andrà in onda a partire dalle 22.05. Come mai? Con l’inizio dei Mondiali in Qatar il palinsesto della prima rete Rai sta subendo molti cambiamenti, ma il sabato sera di Rai 1 non può rinunciare del tutto a Ballando con le stelle 2022 e così il programma inizierà con un’ora e mezza di ritardo rispetto al solito. Alle 19.45 di oggi, sabato 26 novembre, su Rai 1 andrà in onda la partita tra Agentina e Messico, per il Gruppo C. Dallo Stadio Lusail, la telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani.

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Scatta il bacio? Confessione 'd'amore' grazie a Iva

La prima semifinale di Ballando con le stelle 2022

Subito dopo il fischio finale della partita tra Argentina e Messico, ci sarà il breve appuntamento con “BoboTV: Speciale Qatar”: Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola in soli 4 minuti raccontano a modo loro i Mondiali. Alle 22.05 la linea passerà a Milly Carlucci pronta per la prima semifinale di Ballando con le stelle 2022. Ballerino per una notte sarà Marcell Jacobs, che si cimenterò in una coreografia insieme alla moglie Nicole Daza sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Durante la puntata si esibiranno le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor. Mentre le coppie eliminate nelle scorse puntate avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Finale sicura? "Sul palco io e lei siamo altrove"Iva Zanicchi e Samuel Peron eliminati da Ballando con le stelle?/ La Lucarelli lo spera il pubblico li salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA