Ballando con le stelle 2022, pagelle semifinale/ Finalisti: Garko una spanna sopra…

Semifinale di Ballando con le Stelle 2022: tutti in finale! Ecco le pagelle

Un’altra puntata di Ballando con le Stelle 2022 va in archivio con un verdetto secco e inequivocabile: tutti in finale, nessun eliminato. Nei giudizi contenuti nelle nostre pagelle, dunque, valutiamo sia il percorso sia quanto visto durante la puntata. Cominciamo dalla coppia che meriterebbe il primo posto in classifica: Gabriel Garko e Giada Lini. Lui è riuscito a sprigionare un’eleganza più potente del solito, condividendo in maniera delicata – ma comunque ficcante – il ricordo dell’amato padre. Non amiamo regalare ‘dieci’ ma lui ci è andato molto vicino: voto 9.

Ballando con le stelle 2022, semifinale/ Diretta, eliminati Rosanna Banfi e Iva ma...

Subito dopo, con un po’ di distacco, ci sono sicuramente Alex di Giorgio e Moreno Porcu. Settimana dopo settimana si sono ritagliati uno spazio sempre più importante e credibile all’interno del programma di Milly Carlucci. Voto 7/8. Vicini, anzi vicinissimi, Alessandro Egger e Tove Villfor. Potenzialmente potrebbero essere ancora più godibili, ma qualcosa in queste ultime settimane non ci ha convinto del tutto. Forse ha ragione Selvaggia a definirli roppo teatrali? Voto 7,5.

IVA ZANICCHI E SAMUEL PERON ELIMINATI A BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Ma salvati da Sara Di Vaira: "In finale"

Ballando con le Stelle 2022, pagelle semifinale: chi scende e chi sale

Iniziamo a scendere coi voti e le pagelle ai concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. Non è stata una semifinale scoppiettante per Ema Stokholma ed Angelo Madonia: i due ‘innamorati’ hanno rallentato la loro corsa ai vertici di Ballando con le Stelle 2022. E’ stato bravo lui, fin qui, a mascherare i limiti della sua allieva, ma ora i nodi sono venuti al pettine Restano comunque due concorrenti da pollice in sù, senza se e senza ma. Voto 7 al percorso e alla puntata.

Da un punto di vista puramente tecnico, Rosanna Banfi e Simone Casula risultano sicuramente ben assortiti. Hanno offerto performance sempre godibili e originali, pur senza toccare picchi eccessivi. La finale, per la coppia, è un grande traguardo. Voto 7 –. Scendiamo leggermente, invece, con Iva Zanicchi e Samuel Peron. L’esuberanza della cantante è un’instancabile e forse irrinunciabile elemento di quest’edizione di Ballando con le stelle 2022. Voto 6/7.

ALEX DI GIORGIO, COMING OUT: "TRADITO DALL'UOMO CHE AMAVO"/ "L'inizio di un periodo davvero buio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA