Ballando con le stelle 2022, pubblico pilotato?/ Clamoroso retroscena in un video

Luisella Costamagna e Mariotto attaccano Selvaggia Lucarelli: la replica

Non si placano le polemiche su Ballando con le stelle 2022 che, anche a distanza di giorni dalla discussa finalissima, continua a far parlare di sé. Ad alimentare nuove tensioni è stata l’ospitata di Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto a Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri, dove hanno criticato nuovamente l’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli. Sia la vincitrice sia il giudice del dance show ritengono infatti che il dibattito di Ballando sia stato spesso monopolizzato attorno alla figura della giornalista; inoltre, ritengono che le reazioni del pubblico siano spontanee, tanto i fischi quanto gli applausi.

Selvaggia Lucarelli "Lorenzo a Ballando un errore"/ "Mi avevano sconsigliata e..."

Tuttavia, a smentire categoricamente entrambe le tesi, è la stessa Selvaggia Lucarelli sulle Instagram stories. Avvertita dai followers che la Costamagna e Mariotto hanno parlato di lei nel salotto di Serena Bortone, la giudice ha commentato dal Nepal, dove si trova in vacanza: “Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitantissime“.

Selvaggia Lucarelli "Carolyn Smith si rifiutava di guardarmi"/ "Mariotto sgarbato e…"

Selvaggia Lucarelli smaschera il programma: il video dello scaldapubblico

Ma non finisce qui, perché Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso anche un video creato da un utente sui social. Nel video, oltre all’intervento di Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto a Oggi è un altro giorno, si vede anche l’azione dello scaldapubblico durante una delle puntate di Ballando con le stelle 2022. E si nota come questa figura, ripresa da un membro stesso del pubblico, inciti la platea ad applaudire o fischiare a comando. Un video che, dunque, incastrerebbe il programma e anche le dichiarazioni della Costamagna e di Mariotto sulla spontaneità delle reazioni del pubblico.

Luisella Costamagna "rapporto con la Lucarelli non mi interessa"/ "Zero commenti..."

“Credo che la Lucarelli monopolizzi troppo i dibattiti, credo ci sia un’ossessione per lei. Il pubblico, peraltro, è stata una delle mie più grandi scoperte. Questo pubblico che è una presenza, è l’altro giurato. Devi tenerne conto nei suoi buu e nei suoi applausi, ed erano reali sia i buu sia gli applausi” le parole di Luisella Costamagna, smentite dal video. Infine, la Lucarelli risponde alle parole della vincitrice: “Riguardo ‘Selvaggia Lucarelli monopolizza troppo il dibattito’, beh, detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente“.

“ Questo pubblico che è una presenza, è l’altro giurato. ” “ Ed erano reali, sia i buu che gli applausi ” ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ @stanzaselvaggia #oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/e9QQP1X0GQ — Selvaggia.Lucarelli.fan (@FanLucarelli) January 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA