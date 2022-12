Ballando con le stelle 2022, semifinale/ Diretta e eliminati: Malgioglio, Simeoni e…

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e seconda semifinale 2 dicembre

Venerdì 2 dicembre, alle 22.00 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono la seconda semifinale di Ballando con le stelle 2022. Per lasciare spazio ai Mondiali 2022, eccezionalmente, lo show di Raiuno va in onda il venerdì sera. La finalissima del 23 dicembre è sempre più vicina e per le coppie in gara non c’è più tempo da perdere. L’obiettivo della finale è quello di tutte le coppie che sono riuscite a superare tutte le puntate. Riuscirci, tuttavia, non sarà affatto facile. Anche questa sera saranno tante le sfide da dover superare per convincere pubblico e giuria che dovrà giudicare anche tre ballerini per una notte.

Carolyn Smith: “Primo bacio con Tino all'aeroporto”/ “Nostra storia nacque così...”

Questa sera, infatti, sulla pista dell’Auditorium Rai, scenderanno in pista tre ospiti eccezionali che si metteranno alla prova imparando una coreografia con l’aiuto di alcuni maestri di Ballando. La leggenda dell’atletica mondiale Sara Simeoni si esibirà con una coreografia realizzata ad hoc per lei; spazio, poi, a Mister Zdeněk Zeman. E, infine, si trasformerà in un ballerino anche Cristiano Malgioglio.

Antonio, chi era il fratello di Iva Zanicchi?/ "L'ho amato come un figlio..."

Le coppie in gara nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2022

Sono sei le coppie ancora ufficialmente in gara a Ballando con le stelle 2022 e che, questa sera, saranno giudicate dalla giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Le coppie, inoltre, saranno giudicate anche dall’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Durante la puntata scenderanno in pista Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. Sarà anche presente Alberto Matano, detentore del famoso tesoretto che potrà aiutare una delle coppie.

Zdenek Zeman, ballerino per una notte/ Dalle accuse alla Juventus a Ballando con le stelle 2022

Le coppie per il ripescaggio a Ballando con le stelle 2022

Le coppie eliminate da Ballando con le stelle 2022 sono quelle formate da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando. Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina. La loro avventura nel programma di Milly Carlucci, però, non è ancora finita. Le coppie eliminate potranno tentare di rientrare in gara attraverso il ripescaggio, a patto di dimostrare di aver studiato e di aver fatto dei progressi.

La seconda semifinale di Ballando con le stelle 2022, dunque, si preannuncia imperdibile e potrà essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 22 e, contemporaneamente, in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA