Ballando con le Stelle 2023, 3a puntata/ Diretta e classifica: voti altissimi per Sara Croce! E Selvaggia…

Ballando con le stelle 2023, diretta e commento live 3a puntata

Serata di riscatto per Sara Croce a Ballando con le Stelle 2023? “Ce la farò!”, dice convinta la giovane influencer prima di scendere in pista da ballo. L’esibizione di questa sera è un po’ più effervescente del solito, ma la tecnica va ancora aggiustata. Mariotto è chiaro: “Seguite le indicazioni della Smith”. Canino al contrario appare molto soddisfatto, anche Zazzaroni lo è ed infatti premia la performance: “Semplice e fatta bene”. La Smith sottolinea che questo tipo di esibizione sarebbe accettabile alla prima puntata, non la terza.

Selvaggia Lucarelli, invece, vede progressi: “C’è stata un’altra attitudine”. Scintille in diretta tra la Croce e Matano, che provano a chiarirsi dopo lo scontro della seconda puntata, ma senza riuscirsi. Arrivano i voti, totale delle palette: 32 punti. Spicca l’8 di Selvaggia Lucarelli. Si esibisce ora Antonio Caprarica, insieme alla coach Maria Ermachkova. Come se la caverà? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Selvaggia Lucarelli irride Tognazzi: “Sei moscio”

Ricky Tognazzi delude Selvaggia Lucarelli, che lo definisce “moscio”. “Nelle clip c’è sempre Simona, sei innamorato della tua carceriera, lo capiamo. Dobbiamo però capire cosa ci deve convincere di te…”, insiste la giornalista. “Non rispondo alle tue provocazioni. Non voglio litigare in diretta, non mi piace la rissa”, replica il regista. “Sei sempre passivo. Sei sempre il cucciolo con la mamma, dovresti tagliare il cordone. Sei il prolungamento di qualcosa…”, punge la Lucarelli.

“Dici sempre cose sgradevoli, dovrei rispondere a tono. Tutto quel che c’è attorno al ballo non è di tua competenza”, tuona ancora Ricky. “Mi vuoi fare veramente inca*zare?”, domanda seccato Tognazzi. Le palette: Zazzaroni dà 5, Canino 5, Smith 4, Lucarelli 4, Mariotto 3. Totale 21 punti. Serata da dimenticare per il marito di Simona Izzo a Ballando con le Stelle 2023. Dura sradicare le convinzioni dei giurati. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Ricky Tognazzi, che flop il tango con Tove

“Questa è la peggior bachata che ho mai visto”, sentenzia Zazzaroni. “Agghiacciante”, continua ancora il giurato dopo l’esibizione di Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle 2023. Canino non è convinto ma non inferisce. Carolyn Smith evidenzia le tante sbavature della Lambertucci, ma anche lei non esagera. I voti: Zazzaroni, Canino e Selvaggia Lucarelli danno 4, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto 3. Totale 18 punti.

Avanti con la seconda coppia, quella formata da Ricky Tognazzi e Tove Villfor. L’attore e regista è pronto a dare del suo meglio nel tango con la sua coach, anche se dovrà tenere a bada la gelosia di sua moglie Simona Izzo. L’esibizione scivola via senza particolari sussulti. “Non ho avvertito il tango, mi sembravate distanti”, dice Ivan Zazzaroni. “Non ho visto il tango, il tango è più passionale”, commenta deluso Canino. Aria di flop… (Agg.Jacopo D’Antuono)

Teo Mammucari provoca Rosanna Lambertucci

Terza puntata in diretta di Ballando con le Stelle 2023. La serata riparte dall’entusiasmo di Milly Carlucci, che ricorda al pubblico di attivarsi subito con le votazioni e di esprimere la preferenza per la propria coppia del cuore. “Prima di cominciare voglio ricordare che anche stasera andremo a caccia del tesoretto con due grandissimi protagonisti, che arrivano dalla fiction di successo Blanca: Spollon e Maria Chiara Giannetta”, ricorda ancora la padrona di casa.

Il pubblico a casa freme per le prime esibizioni, ma prima arriva un applauso di incoraggiamento da tutto lo studio alla Toscana, alle prese coi gravi danni del maltempo. Nella sala delle stelle Teo Mammucari punzecchia la Lambertucci e scalpita in vista dell’esibizione. Chi sarà il primo ad aprire le danze? La prima coppia estratta è quella formata da Rosanna Lambertucci e Simona Casula. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni 3a puntata: prima eliminazione in arrivo?

Questa sera 4 novembre su Rai Uno, a partire dalle 20.35, va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2023. La padrona di casa Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, conduce dalla celebre pista di Rai Uno una puntata che potrebbe accendersi con polemiche e critiche.

La gara è infatti entrata nel vivo e non c’è più spazio per buonismi, soprattutto da una giuria schietta e severa come quella di Ballando, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Dopo due puntate di assestamento, per i Vip in gara è tempo di mostrare i primi risultati di queste settimane di duro allenamento, pena voti molto bassi e il rischio di essere eliminati.

Ballando con le stelle 2023: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci a rischio

D’altronde ci sono coppie che, visto l’andamento avuto nelle prime due puntate, rischiano questa sera più di altre. La prima è quella composta da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, che già la scorsa settimana è finita in ballottaggio. Ad aggravare la posizione del giornalista e scrittore un infortunio alla gamba che ne ha pregiudicato la performance. Cosa che potrebbe metterlo a rischio anche questa sera.

Rischia però anche Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula, così come Ricky Tognazzi che la scorsa settimana è finito al centro di un’accesa lite con Selvaggia Lucarelli. O meglio, è stata sua moglie Simona Izzo ad accendere in studio una diatriba con la giuriata, che ha messo in guardia il marito dall’eccessiva presenza della compagna nella sua gara: “Sei tu qui in pista, non lei. Ti oscura!” lo ha avvertito. Simona farà un passo indietro per questa terza puntata?

Ballando con le stelle 2023, i ballerini per una notte e come seguire la puntata in streaming

Anche in questa terza puntata di Ballando con le stelle 2023 Milly Carlucci ospiterà un ballerino per una notte. Questa volta saranno gli attori Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta, del cast di Blanca, ad esibirsi sul palcoscenico di Rai Uno.

Ricordiamo che la terza puntata di Ballando con le stelle 2023 potrà essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.35. Come sempre, inoltre, grazie a Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire anche la diretta streaming.











