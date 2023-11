BALLANDO CON LE STELLE 2023, 4a PUNTATA/ Diretta, eliminato: Lino Banfi si ritira? La promessa di Milly

Diretta Ballando con le stelle 2023: commento live quarta puntata 11 novembre

Tutto pronto per la diretta di Ballando con le stelle 2023. Come ogni sabato sera rieccoci per il commento live della puntata, la quarta di quest’edizione. Nel collegamento pre-puntata col Tg1 Milly Carlucci promette una serata molto intensa, ricca di emozioni e chissà…colpi di scena? “Lino Banfi rimarrà o non rimarrà? C’è anche uno spareggio in sospeso, uno in testa ed uno in coda. Avremo una puntata intensa”, preannuncia la conduttrice.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula, coppia Ballando con le Stelle 2023/ L'eliminazione è dietro l'angolo?

Tra gli ospiti della serata c’è anche la vincitrice di due edizioni fa, ovvero la cantante Arisa. Ricordiamo che andrà deciso il futuro di Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci, che sono i due concorrenti a rischio eliminazione. “Grazie per il vostro calore“, dice la Carlucci in apertura, in attesa di svelare il futuro di Lino Banfi e delle altre due coppie. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle 2023?/ Prima l'annuncio, poi la 'strategia' di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni puntata 11 novembre: uno tra Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci eliminato?

Questa sera 11 novembre su Rai Uno, a partire dalle 20.35, va in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2023. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, conduce dalla celebre pista di Rai Uno una puntata che annuncerà (forse) il primo eliminato di questa edizione.

A giudicare le performance delle coppie concorrenti come sempre loro: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La gara è ormai entrata nel vivo, motivo per il quale la giuria è sempre più severa e pretende molto dalle esibizioni. La puntata di questa sera si aprirà però con il primo vero spareggio e, dunque, la prima eliminazione della puntata. Settimana scorsa a finire a rischio sono stati Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci. Saranno dunque loro, con i rispettivi partner, ad aprire la puntata, esibendosi in attesa del verdetto del pubblico.

Giovanni Terzi e Giada Lini, Ballando con le stelle 2023/ Favorito contro Rosanna Lambertucci, ma...

Ballando con le stelle 2023, Lino Banfi si ritira o resta in gara?

Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci hanno però un’ultima chance, che potrebbe evitare loro l’eliminazione. Questa possibilità si chiama Lino Banfi. Il celebre attore, sul finale della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2023, ha annunciato di volersi ritirare dalla gara, decisione che sembrava ormai ufficiale di fronte alle dichiarazioni degli ultimi giorni. Invece nelle ore che anticipano la puntata sembra ci sia ancora una piccola possibilità che Lino decida di rimanere in gara.

È stata Milly Carlucci a rivelare, durante un collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, che Lino Banfi è tornato in pista a provare, nonostante abbia subito anche un piccolo intervento. Che sia la sua ultima esibizione a Ballando? Qualora confermasse il ritiro, Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci potrebbero ritornare in gara senza alcuna eliminazione.

Ballando con le stelle 2023, tre ballerini per una notte: chi sono

Durante la quarta puntata di Ballando con le stelle non mancheranno i consueti ospiti. Una nuova coppia di attori scenderà in pista nel ruolo di ballerini per una notte: si tratta di Giorgio Pasotti e Anna Valle. I due sono i protagonisti della fiction “Lea un nuovo giorno“, di cui è in arrivo su Rai Uno la seconda stagione dopo gli ottimi risultati della prima. Ai due attori si aggiunge come ballerina per una notte anche Arisa, ex concorrente di Ballando e coach per The Voice Kids 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA