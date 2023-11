BALLANDO CON LE STELLE 2023, 5a PUNTATA/ Classifica e diretta: Selvaggia asfalta Rosanna Lambertucci ma…

Ballando con le stelle 2023, commento live e diretta 5a puntata

Merengue per Rosanna Lambertucci nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023. E’ la prima ad esibirsi questa sera, tra gli applausi scroscianti del pubblico. “Molta più energia del solita, la postura è migliorata. A tempo nella prima parte, meno nella seconda parte. Dobbiamo ancora lavorare”, il commento tra luci e ombre di Carolyn Smith. “E’ la prima volta che hai ballato”, le parole di Ivan Zazzaroni. Selvaggia Lucarelli non è convinta: “Hai ragione quando dici che dobbiamo dimagrire ma il mondo ha bisogno di te fuori da qua. Vai vai…”, il suggerimento della giornalista.

Guillermo Mariotto: “Il capolavoro di lui che ti prende come una scopa e ti sbatte a destra e sinistra”. “Il pubblico reclama”, replica seccata Rosanna. “Sei prevenuto”, incalza la Lambertucci. Mariotto è su di giri e punzecchia ancora Rosanna. Zazzaroni e Canino danno 6, Smith 5, Lucarelli 4, Mariotto 7. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023 si apre sulle note di What A Feeling, la colonna sonora di Flashdance che per Milly Carlucci è l’emblema dell’intrattenimento, “quello che vogliamo portare stasera nelle vostre case”. La conduttrice ricorda subito al pubblico di iniziare a votare, dal momento che ci saranno dei concorrenti che si esibiranno molto tardi. Prima di dare il via alle danze, Milly Carlucci introduce Gioele Giuffrida e Anita Cimmino, due concorrenti di Ballando con Te, la competizione parallela di Ballando con le Stelle dedicata ai talenti non famosi selezionati in giro per l’Italia. Dopo il televoto flash è Anita Cimmino ad imporsi. Adesso è il momento di entrare nella sala delle stelle, per scoprire chi sarà il primo ad esibirsi, che è Rosanna Lambertucci: come se la caverà? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Milly Carlucci promette puntata scintillante

Cresce l’attesa per la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023, ma anche di scoprire come sarà la classifica al termine della serata e chi sarà eliminato. Grande attenzione sulla tensione crescente tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, il quale ha fatto sapere di aver raggiunto il limite di tolleranza nei confronti dell’ex conduttore delle Iene. Nel pre-puntata, durante il collegamento col TG1, la presentatrice Milly Carlucci introduce una serata scoppiettante: “I nostri concorrenti sono molti tesi perché anche questa sera ci sarà l’eliminazione”.

Tra gli ospiti della quinta puntata c’è anche Matteo Bocelli, mentre i ballerini per una notte saranno Rossella Erra e Simone di Pasquale. Tutto pronto per il sabato sera di Ballando con le Stelle 2023, tra poco il via alle danze, si scende in pista. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Stasera 18 novembre su Rai Uno, a partire dalle 20.35, va in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2023. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, porta in scena su Rai Uno una puntata che si preannuncia non semplice, viste le polemiche scoppiate sabato scorso e negli ultimi giorni.

A giudicare le performance delle coppie concorrenti come sempre loro: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La puntata di sabato scorso si è conclusa con lo spareggio tra la coppia composta da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e Ricky Tognazzi e Tove Villfor, ed è stata proprio questa seconda coppia ad essere eliminata. Per loro però rimane la possibilità del ripescaggio.

Ballando con le stelle 2023, confronto in diretta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica?

Alle esibizioni delle coppie rimaste in gara si alterneranno i filmati riassuntivi delle prove e i giudizi dell’agguerrita giuria. In settimana si è a lungo parlato della discussione, sfociata in presunta rissa, tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Tra i due si è accesa una forte rivalità, nata dalle continue battute pungenti del comico. Al punto che pare che i due siano arrivati quasi alle mani dietro le quinte di Ballando con le stelle 2023. Ma qual è la verità?

Se Milly Carlucci ha smorzato i termini, parlando di leggeri dissapori, Caprarica ha addirittura minacciato un possibile ritiro dal programma. È dunque probabile che venga fatta chiarezza in diretta su Rai Uno nel corso della nuova puntata, e chissà che non nascano nuove liti.

Ballando con le stelle 2023, tre ballerini per una notte: chi sono

Durante la quinta puntata di Ballando con le stelle non mancheranno i consueti ospiti. Questa sera saranno due volti di casa a scendere in pista, ovvero i “tribuni del popolo” Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Lui è tra i maestri storici dello show, dallo scorso anno commentatore; lei è la “voce del popolo”, e per la prima volta si mostra nelle vesti di ballerina. A loro si aggiunge Matteo Bocelli, cantante e pianista, figlio di Andrea Bocelli. Una serata che preannuncia dunque scintille e colpi di scena!











