Ballando con le stelle 2023, 6a puntata/ Diretta e classifica: Paola Perego e Angelo Madonia eliminati

Ballando con le stelle 2023, diretta 6a puntata e commento live

Siamo arrivati alla fine delle esibizioni della sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 ed è dunque arrivato il momento di scoprire la classifica finale e chi rischia l’eliminazione. Finiscono allo spareggio Paola Perego e Giovanni Terzi. Entrambi si esibiscono in un merengue, poi arriva l’esito del televoto.

Ad essere eliminata è la coppia di Paola Perego e Angelo Madonia. La loro ultima possibilità è quella di essere ripescati per tornare in gara. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mantovan polemica, Lucarelli critica

Sulla pista di Ballando con le stelle 2023 arriva Carlotta Mantovan. La concorrente però appare subito polemica, non sembra infatti aver digerito qualche critica ricevuta dalla giuria nelle scorse puntate: “Non mi appartengono. Mi hanno ferita. Ho bisogno di leggerezza. La cerco tutti i giorni. Per andare avanti bisogna pensare a qualcosa di positivo. Sono una persona sensibile, emotiva, che si commuove”.

Carlotta Mantovan si esibisce a Ballando con Moreno Porcu in un valzer sulle note Di Sole d’azzurro di Giorgia. Per le 48 punti. Tocca poi a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Il concorrente prova a lasciarsi indietro le polemiche della scorsa settimana. Si esibisce in un cha cha su una hit dei Maneskin, I Wanna be your slave. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Caprarica stupisce ancora, voti altissimi!

La sesta diretta di Ballando con le stelle 2023 continua con l’esibizione di Giovanni Terzi che prima però riporta a galla un episodio molto buio e difficile della sua vita: il carcere. L’esibizione poi non va benissimo, soprattutto per Selvaggia Lucarelli e Mariotto che gli danno 4. Per lui un punteggio totale di 30.

Segue poi l’arrivo in pista di Cristina D’Avena, che è la ballerina per una notte della sesta puntata. Nella clip di presentazione ricorda che ha avuto un piccolo Samuel Peron nel suo corpo di ballo. Si esibisce sulle note di Kiss me Licia e Occhi di gatto. Per le 50 punti e la consueta promessa, con tanto di contratto, di tornare il prossimo anno come concorrente. Scendono poi in pista Antonio Caprarica e Maria Ermachkova che ballano un valzer su Smile di Charlie Chaplin. Voti altissimi per lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucarelli elogia Perego, Mariotto Vs Madonia

“Io voglio sorprendere me stessa e fare un grande tango”: è con questa premessa che Paola Perego si prepara a scendere in pista insieme ad Angelo Madonia nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2023. Per loro un tango appassionato sulle note di ‘E dimmi che non vuoi morire’. La parola passa poi alla giuria: Canino la trova “ancora un po’ tesa ma convinta, ho visto quel click che chiedevo, mi è piaciuto”; per Zazzaroni “Hai fatto bene le cose difficili e meno bene quelle facili. Atteggiamento giusto”.

Carolyn Smith ha trovato buona la performance ma non precisissima. Selvaggia Lucarelli ha trovato un po’ di coraggio in più rispetto alla scorsa settimana. Mariotto ha apprezzato, seppur con riserva verso Madonia. Per lei 41 punti totali. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simona Ventura e Wanda Nara prime

La sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 continua con le prove di improvvisazione dei concorrenti singoli. È il momento di Lorenzo Tano, la cui performance è un mezzo disastro nonostante riesca a riconoscere la salsa. Carolyn Smith, per non scendere troppo, arriva ad assegnargli come Voto 5. Carlotta Mantovan riconosce il jive e l’esibizione non va male, anzi. Voto: 7

Alla fine della prova, dopo l’esibizione di tutti, al primo posto per Simona Ventura e Wanda Nara a parimerito. Inizia poi Ballando con te, e qui si sfidano Nikita Perotti e Sophia Berto contro Camilla Menicagli e Filippo Vallini. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Prova di metà percorso per i concorrenti

La nuova puntata di Ballando con le stelle 2023 ha inizio con i concorrenti in pista da soli, senza i propri partner di ballo. I concorrenti devono infatti affrontare una prova di maturità, interpretazione e capacità di tenere il palco. Nella manche a sorpresa, i vip devono riconoscere il ritmo, e dunque il ballo, ed esibirsi seguendo il flusso ma in modo corretto, per poi passare sotto il giudizio della giuria.

Simona Ventura è la prima ad esibirsi e riconosce la salsa. Per lei voto: 8. Sara Croce riconosce il cha cha. Per lei voto: 5. Antonio Caprarica riconosce (con aiuto) il merengue. Voto: 5. Teo Mammucari riconosce un boogie ma con difficoltà, e aiutato da Zazzaroni. Voto: 6. Paola Perego riconosce un quick step. Voto: 6. Giovanni Terzi riconosce un charleston ma l’esibizione non è delle migliori. Voto: 4. Arriva poi il momento di Wanda Nara che riconosce un samba. Voto: 8. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ballando con le stelle 2023, 6a puntata: anticipazioni e diretta

Questa sera, come di consueto in prima serata su Rai1, andrà in scena la 6a puntata di Ballando con le stelle. Il talent dedicato ai vip condotto da Milly Carlucci è entrato nelle sue fasi più calde, sia dal punto di vista dei verdetti che di alcuni screzi tra concorrenti e giuria. Il prossimo appuntamento potrà dunque essere più che influente rispetto alle ambizioni dei partecipanti oltre che utile a dirimere le ultime diatribe.

Stasera – sabato 25 novembre – la 6a puntata di Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno, servirà ai telespettatori sia avere più chiaro il percorso dei concorrenti in gara sia per scoprire quale sarà la nuova coppia eliminata. Come sempre, fondamentale sarà il parere di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni; i voti dei 4 giurati scandiranno la classifica che come sempre alimenta non poche discussioni.

Ballando con le stelle 2023, 6a puntata: fari puntati su Teo Mammucari e…

La 6a puntata di Ballando con le stelle – in onda questa sera, sabato 25 novembre, su Rai Uno, potrà essere cruciale per alcune dinamiche “infuocate” osservate negli ultimi giorni. Al centro dell’attenzione il ruolo di Teo Mammucari; il conduttore e comico è tra i personaggi più discussi di questa edizione e tra il “caso” della lite con Antonio Caprarica e le continue discussioni con Selvaggia Lucarelli, attenzione anche al futuro del suo percorso nel talent.

Oltre alle scaramucce, a Ballando con le stelle non mancano le novità a sorpresa; la diretta della 6a puntata del talent sarà infatti allietata dalla presenza di Cristina D’Avena nel ruolo di ballerina per una notte. Grande attesa è rivolta al ruolo della cantante e a quale sarà la tipologia di ballo preparato nel corso della settimana.

Ballando con le stelle 2023, 6a puntata: due ballerini per una notte, ecco chi sono

Cristina D’Avena non sarà l’unica a vestire i panni di ballerina per una notte per la 6a puntata di Ballando con le stelle. Stando alle ultime notizie trapelate sul web, pare che al cospetto della giuria del talent si presenterà anche Giacomo Giorgio. L’attore 25enne si è fatto conoscere e apprezzare con il ruolo di Ciro Ricci nella serie tv Mare Fuori. Lontano dalla comfort zone del set, chissà come se la caverà questa sera – sabato 25 novembre – nei panni di ballerino per una notte.











