Ballando con le stelle 2023, 7a puntata/ Diretta, eliminati: Super Simona Ventura, Mammucari resta in mutande

Diretta Ballando con le stelle 2023: commento settima puntata

Inizia subito con il botto Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci ha assegnato una prova speciale per i concorrenti maschi passi tratti dalla “Febbre del sabato sera” mentre le fanciulle in gara invece dovranno lanciarsi nella sensuale danza polinesiana. Non sono mancate le polemiche ma il pubblico in sala sembra apprezzare molto, incuriosito dalle prove dei loro beniamini che saranno chiamati questa volta a superarsi più che mai. Dopo la breve parentesi con Ballando on the Road con l’esibizione dei piccoli campioni in gara, è turno dei nostri Vip andare a caccia del loro bonus ed è subito Wanda Nara rompere il ghiaccio, anche in questo caso mostra tutto il suo talento ma la Smith le castiga un po’ per un passo non perfetto… guadagnano un risicato 7. Imbarazzante ancora una volta Carlotta Mantovan che come sottolineano i giudici “sembra che abbia preso la corrente”, per loro un fin troppo onesto 5. Tocca a Simona Ventura ora che potrebbe con il favore del pubblico superare la sua rivale per la vittoria finale, Wanda Nara, con un’esecuzione convincente della prova bonus, ci riuscirà? Come sempre la prova è di livello e con stupore (e forse non troppo) prende 8. Sara Croce movimento di bacino limitato ma nel complesso si difende… il 6 corretto come risultato.

Paola Perego con il tutore a Ballando con le stelle 2023/ Nuovo infortunio: "Distorsione del ginocchio"

Ora tocca agli uomini in gara a Ballando con le Stelle 2023 lanciarsi nei passi tratti dalla “Febbre del sabato sera”. Terzi si difende con un risicato 6 mentre Caprarica in netta difficoltà stasera non va oltre il 5. Come da previsioni la parte da leone la fa Mammucari che parte a bomba ma poi è costretto a scappare dal palco… i pantaloni si sono strappati in mezzo alla gambe mostrando il lato B in diretta nazionale. Tra l’imbarazzo generale porta a casa un 8 meritato. Chiude queste prove bonus Tano, la coppia era tutt’altro che affiatata questa volta che non va oltre il 6… Classifica provvisoria abbiamo in testa Ventura e Mammucari con 8 seguiti da Wanda Nara 7

Chi è Angela Santuzzo, Ballando con le stelle 2023/ "Carichissima per vincere questo torneo"

Anticipazioni Ballando con le stelle 2023: le novità della settima puntata

La finale di Ballando con le stelle 2023 è sempre più vicina e i concorrenti sono chiamati a cimentarsi con coreografie sempre più complicate. Oggi, sabato 2 dicembre, a partire dalle 20.35 su Raiuno, si accenderanno nuovamente i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle 2023, giunto alla settima puntata. A bordo pista, in attesa del ripescaggio, ci saranno Pala Perego e Angelo Madonia, eliminati nella scorsa puntata, Giovanni Terzi e Giada Lini, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Tutte le coppie ancora in gara, invece, si esibiranno sulle note della Big Band di Paolo Belli.

Carlotta Mantovan e il "messaggio" toccante per Fabrizio Frizzi/ "C'è una cosa di cui sono certa..."

Al termine delle performance, ogni coppia ascolterà il giudizio della giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile, inoltre, la presenza di Alberto Matano.

Ballando con le stelle 2023: le coppie ancora in gara

Le coppie che si sfideranno durante la settima puntata di Ballando con le stelle 2023 saranno: Sara Croce – Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Tutte le coppie, con un sorteggio casuale, si presenteranno in pista per esibirsi con una coreografia provata per tutta la settimana. Grandi aspettative per Simona Ventura e Ivana Icardi, considerate le favorite per la vittoria finale. Attesa, tuttavia, anche per Teo Mammucari che, nella scorsa puntata, ha assunto un atteggiamento più tranquillo rispetto alle prime puntate.

I ballerini per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle 2023

A scendere in pista, nel corso della puntata odierna di Ballando con le stelle 2023, ci saranno anche i ballerini per una notte. Ad esibirsi davanti alla giuria per conquistare il tesoretto saranno Anna Foglietta e Lillo. Spazio, poi, ad Antonio Orefice, Giulia Luzi, Maria Esposito e Mattia Zenzola, gli attori del fortunatissimo “Mare Fuori Musical”.

Sarà una puntata ricchissima quella di Ballando con le stelle 2023 che, come tutti i programmi Rai, può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay.











© RIPRODUZIONE RISERVATA