Ballando con le stelle 2023, chi sono i concorrenti? / Simona Ventura sfida Giovanni Terzi: lo spoiler TV!

Ballando con le stelle 2023, 8 concorrenti vip ufficializzati nel cast: lo spoiler TV

Manca poco all’attesa nuova edizione di Ballando con le stelle, il rinnovato dancing show condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli su RaiUno, che vede Simona Ventura e Ricky Tognazzi tra i concorrenti ufficiali nel cast. La nuova edizione del dancing show in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay, in partenza il 21 ottobre 2023, ha una durata prevista di 11 puntate serali in programmazione il sabato sera. Nel corso della kermesse di ballo, 8 personaggi, più o meno popolari al cospetto dell’occhio pubblico televisivo, quindi, sono chiamati a scontrarsi, in una serie di passi di danza inediti e studiati meticolosamente.

Ma chi sono i concorrenti nel cast di Ballando con le stelle 2023?

Attore, regista e sceneggiatore, Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023, nato a Milano l’1 maggio 1955. Nel corso della lunga carriera di interprete é riuscito a conseguire il David di Donatello per ben quattro volte: la prima come attore per Qualcosa di biondo, le altre tre volte come regista per l’opera Piccoli equivoci, Ultrà e La scorta.

La seconda concorrente in corsa a Ballando con le stelle 2023 é una nota conduttrice TV, giornalista, nutrizionista e divulgatrice scientifica, si tratta di Rosanna Lambertucci. Nata a Roma il 30 novembre 1945. É un personaggio televisivo sin dal 1979, ha condotto per diversi anni la rubrica Domenica In… Salute all’interno del noto contenitore domenicale. Inoltre direttrice del magazine di Beauty & wellness Più sani, più belli, dal 2016 conduce La salute vien mangiando (oggi in onda su Donna TV)

La terza concorrente ingaggiata a Ballando con le stelle é Simona Ventura, nata a Bentivoglio (Bologna) l’1 aprile 1965. É attiva nella sua partecipazione TV sin dagli anni Ottanta, negli anni Novanta segna l’upgrade di personaggio TV presente sulle reti Mediaset divenendo uno dei nomi di punta di Italia 1 e Canale 5. Legata contrattualmente alla Rai dal 2001 al 2011, conduce per dieci stagioni la trasmissione sportiva Quelli che il calcio. Tra gli altri programmi sotto la sua conduzione troviamo L’isola dei famosi, Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip.

Ballando con le stelle 2023, poi, diviene anche il momento TV di una sfida di ballo tra compagni in amore. Ed é la volta di Simona Ventura con l’altro concorrente,

compagno amato Giovanni Terzi, un architetto e uno scrittore classe 1964. Giornalista per testate come Libero, Il Tempo e il Giornale, a lungo direttore di Off, oggi è spesso presente in TV in veste di opinionista.

Tra gli altri vip concorrenti nel cast di Ballando con le stelle 2023

Ex modella, oggi conduttrice televisiva, l’altra concorrente vip é Carlotta Mantovan, nata a Venezia il 26 dicembre 1982. Sposata con Fabrizio Frizzi, padre della figlia Stella, fino al momento della sua morte, dal 2004 al 2018 è stata una giornalista di Sky TG24, prima di passare al timone della conduzione di Tutta salute su Rai 3 (oggi cancellato).

Paola Perego, altra concorrente di ruolo a Ballando con le stelle, nata a Monza il 17 aprile 1966, esordisce in TV su Antenna 3 Lombardia. Passa a Mediaset negli anni Novanta per poi approdare in Rai dove conduce Mattina 2, Pomeriggio in famiglia, Mattina in famiglia e lo Zecchino d’Oro. Torna a Mediaset nel 1997, e debutta nel nuovo ruolo in sostituzione di Rita Dalla Chiesa nella conduzione di Forum. Tra gli altri programmi condotti si annoverano Verissimo, La talpa, La fattoria e Superbrain – Le supermenti.

L’altro concorrente in corsa a Ballando con le stelle, giornalista, scrittore e saggista, é Antonio Caprarica, nato a Lecce il 30 gennaio 1951. Entra a far parte del cast targato Rai sul finire degli anni Ottanta. Principalmente si occupa da sempre di politica estera. Corrispondente fisso del TG1 dai Paesi mediorientali, vive a lungo a Il Cairo e a Gerusalemme, ed è poi anche inviato in Afghanistan e in Iraq prima di essere trasferito a capo dell’ufficio di corrispondenza Rai a Mosca. Successivamente trasferitosi a Londra e poi a Parigi, torna in Italia nel 2006 e poi nuovamente nel Regno Unito.

Tra i concorrenti e ballerini in corsa di Ballando con le stelle 2023 habemus anche la

quarta classificata a Miss Italia nel 2017, Sara Croce, nata a Garlasco (Pavia) il 4 giugno 1988. Modella e influencer, viene oggi ricordata come una tra le più discusse Madre Natura in Ciao Darwin 8, prima di essere scelta come “Bonas” di Avanti un Altro.

Romano classe 1964, l’altro concorrente di Ballando con le stelle, tra i più attesi nel cast del dancing show, é Teo Mammuccari, che esordiva in TV come attore per Scherzi a parte. Tra le altre mansioni TV svolte in passato é ricordato per il ruolo coperto di Iena a Le iene, la conduzione del programma comico-satirico Libero e Veline, il talk show Mio fratello è pakistano e il game show Distraction. Nel 2022 conduce, tra le altre esperienze TV, Le Iene in tandem con Belen Rodriguez.













