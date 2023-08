Ballando con le stelle 2023, due attori di Mare fuori nel cast/ Lo spoiler sul nuovo ruolo in TV

Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci propensa all’ingaggio di due attori di Mare Fuori nel cast

Da Mare Fuori a Ballando con le stelle 2023, il grande passo potrebbe essere imminente, per Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari. O almeno questo é stando allo spoiler TV last-minute che vede i due attori della fiction Rai di successo, Mare fuori, tra i papabili vip provinati per le selezioni dei concorrenti da ingaggiare nel cast di Ballando con le stelle 18. La diciottesima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno potrebbe andare in onda a partire dal prossimo ottobre 2023.

Nell’attesa generale per il via alla trasmissione Rai, intanto, la bionda conduttrice sarebbe disposta a fare carte false per avere i due attori protagonisti di Mare fuori nel cast dei partecipanti alla preannunciata nuova edizione del suo format, Ballando con le stelle 2023.

Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari sono tra i papabili concorrenti vip di Ballando con le stelle 2023

Sulla scia dell’invito per una collaborazione televisiva che Milly Carlucci inoltra a Barbara D’Urso, relativamente alla nuova edizione del dancing show in arrivo, Massimiliano Caiazzo ovvero Carmine soprannominato ‘o Piecuro e Serena De Ferrari, cioè la vendicativa e sadica Viola, ruoli determinanti di Mare Fuori, potrebbero aver sostenuto una sessione ai casting nella speranza di poter entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle 18.

L’ingaggio nel cast di Ballando, per i giovani attori, rappresenterebbe un nuovo debutto nella TV di Stato e al contempo renderebbe felici i fedeli telespettatori del dancing show che abbiano apprezzato il messaggio di speranza della fiction Rai ambientata a Napoli. Un invito a non fermarsi agli ostacoli che si presentano nella vita e a riscoprirsi ad ogni sfida, ispirati all’eterno movimento delle onde marine.

Ballando con le stelle 18, tra gli altri papabili protagonisti concorrenti, vedrebbe quasi certamente ingaggiati la conduttrice Simona Ventura, il marito Giovanni Terzi e il conduttore Teo Mammucari.

