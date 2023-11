Ballando con le stelle 2023: ecco come Milly Carlucci sceglie i concorrenti/ Retroscena di Simona Ventura

Ballando con le stelle 2023: Simona Ventura svela come vengono scelti i concorrenti

Ballando con le stelle 2023 continua ad appassionare il pubblico di Raiuno. Dopo due puntate, la trasmissione di Milly Carlucci si conferma un prodotto di qualità della Rai che, ancora una volta, ha puntato tutto sul talent show danzante per sfidare la macchina perfetta di Tu sì que vales. Con Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci è riuscita a creare un cast ricco di nomi amatissimi dal pubblico e dotati di una forte personalità come Simona Ventura, Teo Mammucari, Ricky Tognazzi, Paola Perego, Lino Banfi e così via. Un cast che ai telespettatori piace molto, ma come sono stati scelti tutti i concorrenti? A svelare qualche retroscena è stata Simona Ventura che, ospite de La vita in diretta, ad Alberto Matano, ha raccontato come ha ricevuto la proposta di diventare concorrente.

“Milly Carlucci non ha citofonato, ma ha bussato e ad essere precisi l’ha fatto nel camerino de Il cantante Mascherato” – ha esordito Simona che poi ha aggiunto – “Un giorno ha bussato e mi ha detto ‘ma cosa ne dici Simo se vieni a Ballando con le Stelle?’. Io le dico ‘Milly la cosa mi riempie l’orgoglio e sarebbe fantastico farlo’. Poi certo ho iniziato a pensare ‘oddio ho anche Citofonare Rai Due’”. Citofonare Rai Due, però, non le ha impedito di accettare la proposta della Carlucci.

Milly Carlucci: come ha scelto Giovanni Terzi e Paola Perego come concorrenti di Ballando con le stelle 2023

Simona Ventura ha dunque ricevuto la proposta direttamente da Milly Carlucci ed è stata la stessa conduttrice di Ballando con le stelle a pensare di portare in pista anche Giovanni Terzi, compagno della Ventura. “Quindi io ero molto contenta, lei però mi ha detto ‘sì ok ma dobbiamo fare una cosa che spariglia le carte, una cosa nuova’. Allora lei mi ha detto ‘cosa ne dici se porti anche Giovanni?’. E in effetti questa è una cosa nuova, la prima coppia che sta insieme e partecipa a Ballando l’uno contro l’altro. Quindi ho subito detto che sarebbe stato bello. E lei poi aggiunge ‘e cosa ne dici se portiamo anche Paola Perego?’. Anche a quella domanda ha risposto che sarebbe stato bellissimo. E così anche Paola è stata contattata e proprio come me e Giovanni ha accettato”, ha aggiunto la Ventura.

Simona, dunque, conferma che tutte le idee principali di Ballando arrivano da Milly Carlucci che ha deciso di regalare al pubblico sfide in famiglia, ma anche d’amicizia che stanno appassionando tutti.











