Ballando con le stelle 2023: Milly Carlucci cambia la giuria?/ Una foto scatena i fan ma…

La nuova edizione di Ballando con le stelle sarà trasmessa da Raiuno solo il prossimo autunno, ma i rumors sui nomi dei giudici continuano e sono sempre più frequenti. Secondo alcune indiscrezioni, Milly Carlucci potrebbe decidere di cambiare parte della giuria che, da anni, fa parte della trasmissione di Raiuno e di cui è una parte fondamentale dando vita anche ad interessanti dinamiche con i propri voti. Il nome che, più di altri è stato accostato a Ballando è quello di Barbara D’Urso il cui futuro a Mediaset sarebbe in bilico.

Altri nomi accostati alla giuria del talent show del sabato sera di Raiuno sono quelli di Giuseppe Cruciani, Francesca Fagnani e Giancarlo Magalli. Nomi che sono tutti comparsi sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione con la didascalia: “E’ ufficialmente partito il toto nome sui nuovi, possibili giudici di Ballando con le stelle“, ma cosa c’è di vero?

Sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle, sono diversi i commenti degli utenti: da una parte c’è chi spera in un cambiamento e, dall’altra, ci sono quelli che vorrebbero vedere la giuria storica. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Francesca Fagnani che ha scritto: “Come già su Twitter…non vedo l’ora di vedervi dal mio divano di casa”.

La foto, tuttavia, appare più una risposta ironica ai tanti rumors soprattutto perchè, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli, parlando del proprio futuro a Ballando, ha detto: “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose“.

