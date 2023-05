Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci: “Sarebbe un sogno”/ Ecco di chi parla

L’appello di Milly Carlucci: “Sarebbe già fantastico averla per una sera”

Ballando con le Stelle sta già scaldando i motori per la prossima stagione. La conduttrice Milly Carlucci, starebbe già pensando al cast per l’edizione 2023 del programma di Rai1. In una lunga intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo, la conduttrice ha rivelato chi le piacerebbe vedere scendere in pista, ovvero Sofia Goggia: “Sarebbe un grande sogno ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte.” E poi ha aggiunto che i professionisti del suo livello hanno una vita pazzesca e sono sempre in giro per il mondo, quindi non è facile che siano disponibili ed infine ha concluso entusiasta: “Sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello.”

Per quanto riguarda i concorrenti di Ballando con le stelle, la Carlucci non ha dubbi sul fatto che Oney Tapia, atleta paraolimpico bergamasco originario di Cuba che ha vinto nel 2017, ha lasciato il segno. Altro personaggio su cui si è la conduttrice si esposta che invece la affianca ne Il cantante mascherato è Francesco Facchinetti: “È un ragazzo dallo spirito vibrante, curioso e irriverente. E dico ragazzo perché lo sarà per sempre anche a cent’anni.”

Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci conferma in blocco la giuria

Milly Carlucci ha confermato in blocco la giuria di Ballando con le stelle. Dopo le indiscrezioni nate a proposito della mai confermata voglia di novità manifestata dalla conduttrice a proposito del cast fissi, Dagospia ha fatto sapere che Milly Carlucci avrebbe deciso di avvalersi della partecipazione dei volti storici dello show anche per la nuova edizione. Risulterebbero essere confermati, dunque, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith che torneranno a sedersi dietro la celebre scrivania del talent show di Rai1.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la giurata Selvaggia Lucarelli ha confermato il rientro in trasmissione. “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero”, ha detto, “ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”. Ancora nessuna conferma a proposito dell’eventuale arrivo di Barbara d’Urso in trasmissione. La conduttrice starebbe per lasciare Mediaset e, secondo numerose indiscrezioni, approdare proprio in Rai.











