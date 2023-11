Ballando con le stelle 2023, pagelle e classifica 3a puntata/ Wanda Nara giganteggia, Lorenzo Tano scompare

Mentre la moglie di Mauro Icardi vola, il figlio di Rocco Siffredi scompare: voti e pagelle Ballando con le Stelle 2023

Ed eccoci con le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2023. Cominciamo dal fondo della classifica, che vede a rischio eliminazione le coppie formate da Rosanna Lambertucci-Simone Casula e Giovanni Terzi-Giada Lini. Quest’ultimi si sono trovati nei bassifondi forse un po’ troppo ingenerosamente. Si sono esibiti tardissimo, senza sfigurare e raccogliendo meno di quanto meritassero. Voto 6. Rosanna Lambertucci ha limiti evidenti e dopo tre puntate è giusto chiedersi se sia il caso di continuare. Voto 4,5. Chi ha deluso le attese, questa volta, è il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano.

Con Lucrezia Lando forma una coppia interessante al di là delle telecamere, mentre in pista lui scompare. Diamo un 5 per non infierire. C’è chi, invece, vede Antonio Caprarica e Maria Ermachkova in crescita. Noi, non troppo. Voto 5. Saliamo, ma non di molto, con Simona Ventura e Samuel Peron, che tra luci e ombre si presentano in pista con il mood giusto. Voto 6.

Wanda Nara la migliore nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2023?

Ricky Tognazzi e Tove Villfor non incantano, ma poco gli si può rimproverare sul ballo. E poi ci sono le gag con Selvaggia, che sono imperdibili quando coinvolgono anche Simona Izzo. Voto 6,5. Sara Croce e Luca Favilla, a sorpresa, si sono trovati ai vertici della classifica di Ballando con le Stelle 2023. Per noi restano in una sorta di limbo, con ampi margini di miglioramento. Per ora non incantano, voto 6,5.

Lino Banfi e Alessandra Tripoli continuano a regalare emozioni uniche e sarebbe davvero un peccato vederli ritirarsi. Voto 8. Bene anche Paola Perego e Angelo Madonia, hanno sicuramente un potenziale che non va sprecato. Voto 7. Carlotta Mantovan è già una sicurezza, al di là delle polemiche sul suo modo di essere e sulla sua eccessiva pacatezza. Voto 7,5. E poi c’è una super Wanda Nara che giganteggia e che ha il ritmo nel sangue. Voto 8. Lo stesso voto, per intrattenimento e simpatia, da attribuire a Teo Mammucari. Ma il ballo? Voto 7.

