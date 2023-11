Ballando con le stelle 2023, pagelle e classifica 4a puntata/ Teo Mammucari showman! Tognazzi eliminato

Teo Mammucari protagonista della quarta di Ballando con le Stelle 2023, Tognazzi eliminato dopo ultimo posto in classifica: ecco voti e pagelle

Ricky Tognazzi è ufficialmente il primo eliminato di Ballando con le Stelle 2023, nonché ultimo nella classifica della quarta puntata. Nelle nostre pagelle si piazza sicuramente qualche gradino più in alto, avendo apprezzato la sua rivisitazione di Nuntereggae più (certamente non priva di sbavature tecniche) contro i giurati. Voto 6. Da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano ci aspettavamo di più. Forse troppo. Per ora sono le ombre a prevalere sulle luci (5). Giovanni Terzi e Giada Lini sono invece finiti in un limbo pericoloso, devono uscirne al più presto per evitare l’inevitabile. Voto 5,5.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina ci hanno convinto senza se e senza ma. Lo show di Mammucari, questa volta, è sia dentro che fuori dalla pista. Vedere per credere (7,5). Rosanna Lambertucci e Simone Casula hanno risalito la classifica di Ballando con le Stelle 2023, nonostante le perplessità dei giudici. Perplessità che non sono infondate, ma che le sono state comunicate con poco garbo. Voto 6.

Sara Croce e Luca Favilla fanno scintille tra i giudici di Ballando con le Stelle 2023. Difficile trovare imperfezioni “tecniche”, ma sul piano del coinvolgimento emotivo si può fare sicuramente di più. Almeno per noi (6,5). Carlotta Mantovan e Moreno Porcu si esibiscono a tarda notte (con tanto di polemica!), ciononostante dimostrano di essere ancora freschi e lucidi. Non era facile. Voto 7. Per quanto riguarda il podio, il terzo posto in classifica per Antonio Caprarica e Maria Ermachkova ci sembra un po’ eccessivo, anche se i progressi del giornalista sono sotto gli occhi di tutti (7).

Al secondo posto a pari merito troviamo invece Simona Ventura e Samuel Peron e Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Due coppie scoppiettanti, con la prima che almeno ieri sera ha fatto vedere qualcosa in più. Voto 8 a Super Simo e 7 alla moglie di Icardi. In vetta alla classifica di Ballando con le Stelle 2023 troviamo Paola Perego, sempre più nel mood del programma. Fin dal principio ha dimostrato di volersi vivere questa esperienza da protagonista. E ci sta riuscendo alla grande. Voto 8.











