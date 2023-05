Ballando con le stelle 2023: rivoluzione in giuria?/ Da Todaro a Francesca Fagnani…

Ballando con le stelle 2023: Milly Carlucci cambia tutto?

Ballando con le stelle tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con un’edizione tutta nuova. Milly Carlucci che, negli ultimi anni ha spesso spiazzato il pubblico di Raiuno cambiando tanti professionisti salutando quelli storici per accogliere nuovi maestri, starebbe pensando di cambiare anche la giuria. Da anni, la giuria di Ballando con le stelle è presieduta da Carolyn Smith e include Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tuttavia, in autunno, Ballando potrebbe tornare in onda con una nuova giuria o, quantomeno, rivoluzionata in parte.

Secondo quanto scrive TvBlog, Selvaggia Lucarelli potrebbe davvero lasciare la giuria di Ballando intorno alla quale ci sono diversi nomi che potrebbero diventare realtà. Alla giuria dello storico programma di Milly Carlucci sono così acocstati sia nomi che lavorano già in Rai, ma anche nomi che, da anni, rendono grande la concorrenza.

I nomi accostati alla giuria di Ballando con le stelle

Da Raimondo Todaro a Francesca Fagnani, da Barbara D’Urso a Nunzia De Girolamo fino a Monica Setta e Luisella Costamagna. Sono questi i nomi che, secondo TvBlog, sono accostati a Ballando con le stelle per la giuria della prossima edizione. Alcuni nomi hanno già un legame importante con Ballando: Todaro, prima di approdare ad Amici come insegnante, è stato per anni uno dei maestri mentre Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna hanno partecipato come concorrenti. Barbara D’Urso e Francesca Fagnani rappresentano la suggestione più grande per Milly Carlucci che, stando a quello che si legge su TvBlog, starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione.

A quanto pare, la Carlucci potrebbe garantire il posto a Carolyn Smith dando il via ad un vero e proprio valzer di nomi. Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni: la rivoluzione a Ballando con le stelle 2023 ci sarà davvero?











