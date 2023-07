Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura concorrente?/ L’anticipazione bomba

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura é tra i papabili concorrenti nel cast

Ballando con le stelle 2023 si prepara a intrattenere gli appassionati spettatori di casa Rai, con un cast di eccezione, che tra gli altri vede protagonista Simona Ventura.

Dopo l’indiscrezione bomba, che in particolare anticipa Teo Mammucari tra le new entries selezionate nel cast della nuova stagione di Ballando con le stelle, a quanto pare anche Simona Ventura potrebbe rivelarsi tra le stelle del dancing show condotto da Milly Carlucci. Teo Mammucari potrebbe subentrare, alla cattedra dei giurati di Ballando con le stelle, sedendo così al fianco della nemica amatissima giurata Selvaggia Lucarelli. Un’indiscrezione che, se fosse confermata, potrebbe nel vero senso rivoluzionare gli ascolti TV del format dedicato al ballo e alle celebrity amanti delle dance moves, in particolare in termini di audience e quindi di ascolti TV.

E tra gli altri celebri nomi dei papabili protagonisti di Ballando con le stelle 2023, spiccano poi Simona Ventura, Bruno Barbieri e Damiano Carrara. Così come riprende tra le anticipazioni last-minute Biccy, la popolare conduttrice Super Simo e il giudice di MasterChef sarebbero in lizza per il ruolo di concorrente nel cast del dancing show e la loro trattativa per l’ingaggio sarebbe in stato advanced. Insomma, i due preannunciati vipponi sarebbero dati ormai per concorrenti quasi certi, a Ballando con le stelle 2023. Questo, mentre il pasticcere di Bake Off Italia si sarebbe reso disponibile ai casting per le selezioni dei partecipanti, e in questo caso non é data per certa la promozione del vippone all’upgrade di stella a Ballando.

Tra le altre anticipazioni di Ballando con le stelle…

Ma non é tutto. Oltre ai vip bocciati alle selezioni, tra i curiosi spoiler concernenti il futuro del dancing show di RaiUno e in onda streaming su Raiplay.it, spuntano anche delle ulteriori indiscrezioni bomba. Pare abbia sostenuto il provino per la partecipazione al dancing show anche Jasmine Carrisi, figlia d’arte di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. E dal suo canto Stefania Orlando lancia una candidatura pubblica, auspicandosi la chiamata per un ruolo nel cast dei concorrenti di Ballando, da parte della timoniera dello show: “Ti prego Milly, prendimi a Ballando con le Stelle! Magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate, questo perché io e la danza siamo due entità separate”.

Intanto, Soleil Sorge manda il web in tilt, annunciando il suo debutto in Rai…

