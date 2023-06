Ballando con le stelle 2023: Wanda Nara e Mauro Corona nuovi concorrenti?/ Il sondaggio

Ballando con le stelle 2023: il toto-nomi per la prossima edizione si “infiamma”

Speculazioni, rumor, retroscena, tutto fa brodo per il calderone delle indiscrezioni televisive che si riferiscono a quella che sarà la forma dei programmi di punta della prossima stagione. In rete sono diversi i format oggetto di attenzione particolare; tra questi, risulta doveroso annoverare Ballando con le stelle 2023. La prossima edizione del talent vip condotto da Milly Carlucci potrebbe riservare numerose sorprese per quanto riguarda il cast, partendo dal banco dei giudici e arrivando quelli che saranno i volti noti che decideranno di cimentarsi con l’arte della danza.

Come accennato, diverse sono le fonti e i portali online che azzardano nomi di ogni tipo in riferimento al prossimo cast di Ballando con le stelle 2023. Nel merito di rumor e indiscrezioni, è entrata a gamba tesa anche la pagina ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci. Su instagram infatti, con un collage dei nomi più caldeggiati in queste settimane, ha chiesto direttamente ai follower e fan della trasmissione chi vorrebbero vedere in pista per la nuova edizione del talent di ballo dedicato ai vip.

Ballando con le stelle 2023: i possibili nomi per il cast della nuova edizione

I nomi proposti dalla pagina Instagram di Ballando con le stelle quasi non rappresentano una novità; la particolarità è invece la scelta di presentare un vero e proprio spoiler di quelli che potrebbero essere i nuovi protagonisti. Il post in questione vede insieme Wanda Nara – nota moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi – il giornalista Antonio Caprarica, Mauro Corona – “spalla” di Bianca Berlinguer a Carta Bianca – e infine il lunghista Marcell Jacobs.

Chiaramente, nei commenti al post pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle i fan della trasmissione si sono letteralmente sbizzarriti. Tra argomentazioni corpose e risposte monosillabiche, in molti hanno espresso preferenze che esulano anche dai nomi proposti dal profilo social. La “suggestione” Wanda Nara sembra incuriosire particolarmente, lo stesso vale per l’eventuale vesti inedite di ballerino di Mauro Corona. Altri invece seguono binari proprio e c’è chi azzarda un ritorno di Gabriel Garko e addirittura “sogna” un posto per Stefano De Martino.

