Parte oggi 27 settembre Ballando con le stelle 2025 su Rai 1: Milly Carlucci dà il via alla nuova edizione con 12 coppie e una giuria con qualche novità

Ballando con le stelle 2025 apre ufficialmente le danze. Oggi 27 settembre, su Rai 1 a partire dalle 20.35, Milly Carlucci dà il via ad una nuova edizione del talent di ballo in cui volti Vip si mettono alla prova, accompagnati da ballerini professionisti, in vari stili di danza. Le loro performance saranno giudicate dalla confermatissima giuria, anche quest’anno infatti composta dalla presidentessa Carolyn Smith, oltre che da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

A supportare le coppie di concorrenti saranno poi i Tribuni del Popolo, che quest’anno vedono una novità: non c’è Simone Di Pasquale al fianco di Sara Di Vaira e Rossella Erra perché lo rivedremo tra i maestri in gara. Al suo posto c’è Matteo Addino, coreografo e ballerino che è già stato giudice a Ballando per le coppie ‘non Vip’. A bordo campo, infine, non mancherà anche quest’anno Alberto Matano.

Ballando con le stelle 2025, anticipazioni prima puntata: le dodici coppie in gara

Milly Carlucci ha ammesso di aver messo insieme, quest’anno, “un cast per tutti i gusti”. E, infatti, tra le dodici coppie in gara a Ballando con le stelle 2025, ci sono volti della conduzione italiana, giovani cantanti, sportivi famosissimi e attori. Questi i nomi che vedremo in gara a partire dalla prima puntata di oggi: Barbara D’Urso con il maestro Pasquale La Rocca; Andrea Delogu in gara con Nikita Perotti; la signora Emma Coriandoli con il ritorno di Simone Di Pasquale; l’ex tennista Fabio Fognini con Giada Lini; Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

E ancora, nel cast di Ballando con le stelle, troviamo: la conduttrice Francesca Fialdini con Giovanni Pernice; il conduttore Beppe Convertini con Veera Kinnunen; la cantante Marcella Bella con la new entry Chiquito; Martina Colombari con Luca Favilla; Nancy Brilli con Carlo Aloia; Rosa Chemical con Erica Martinelli; infine il co-conduttore di Ballando Paolo Belli, che quest’anno scende in pista con Anastasia Kuzmina.

Come vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta e streaming

Alla fine delle esibizioni di tutte le coppie concorrenti, le varie votazioni di giuria e pubblico, più il tesoretto dei tribuni, stileranno una classifica con un vincitore e un eliminato (anche se è molto probabile che non ci saranno eliminati nella prima puntata). Ricordiamo che Ballando con le stelle 2025 va in onda in diretta su Rai 1 ma può essere seguito in streaming anche su Raiplay, dove sarà poi disponibile, dal giorno dopo, la puntata intera e tutti i filmati delle esibizioni.