Ballando con le stelle 2025: diretta ed eliminato quinta puntata con Maria Esposito ospite ed in pista come ballerina per una notte

Tutto pronto per la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025. Anche questa sera, sabato 25 ottobre, seguiamo come sempre le principali esibizioni dei concorrenti, con commenti e aggiornamenti dalla diretta Raiuno. La puntata, ricordiamo, è disponibile anche in streaming su Raiplay. Milly Carlucci apre il collegamento con grande entusiasmo, preannunciando una battaglia in pista e grandi ospiti. Ci sarà infatti l’attrice Maria Esposito di Mare Fuori, che interpreta Sofia Ricci nella famosa serie.

“Ci state seguendo con grande passione quindi un grazie a chi sta contribuendo a costruire questa famiglia”, dice la presentatrice in apertura di puntata. Ad aprire le danze sarà Paolo Belli, con la sua insegnante Anastasia Kuzmina. Il braccio destro di Milly Carlucci va a caccia di riscatto dopo le prime puntate vissute nel limbo. Come se la caverà?

Ballando con le stelle 2025: primo eliminato e come vedere il programma in diretta streaming

L’appuntamento con la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 è anche sui social ufficiali del programma, con clip ed immagini direttamente dal dietro le quinte e dal palco. Per quanto concerne la diretta streaming su Raiplay, è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili.

La diretta streaming di ogni puntata è come sempre disponibile sul sito così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove. Ora prepariamoci per il commento live della puntata, con la curiosità di scoprire chi sarà il primo eliminato di questa edizione e chi sarà il vincitore di questo quinto appuntamento.

