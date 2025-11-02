Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con il primo eliminato tra la signora Coriandoli e Beppe Convertini, Claudia Gerini e Claudia Pandoli ospiti.

Ballando con le stelle 2025, diretta e commento 1 novembre

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 si chiude con l’eliminazione di Beppe Convertini, che è il meno votato dal pubblico nello spareggio a tre con Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. Gli eliminati previsti, ricordiamo, sono due. Per cui la settimana prossima, in testa alla puntata, Nancy Brilli sfiderà la Signora Coriandoli. Solo una delle due concorrenti potrà proseguire la sua avventura a Ballando con le Stelle e, anche se le sorprese e i colpi di scena sono dietro l’angolo, non dovrebbe esserci partita. Nancy Brilli, dunque si salverà? Lo scopriremo sabato prossimo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

VINCITORE E CLASSIFICA BALLANDO CON LE STELLE 2025, SESTA PUNTATA/ Trionfa Fabio Fognini!

Ballando con le stelle 2025: chi sono gli eliminati?

La classifica tecnica di Ballando con le Stelle 2025 vede Francesca Fialdini ultima in classifica con soli due punti, Emma Coriandoli penultima e Beppe Convertini terzultimo; ai piani alti abbiamo Filippo Magnini terzo, Martina Colombari seconda e Fabio Fognini primo. Alberto Matano attribuisce la sua quota di bonus a Fabio Fognini, mentre la Erra premia Marcella Bella.

Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: "Hai smosso la colite!"

Alla luce di questi bonus e i voti dei social la Bella scala posizioni ma in vetta resta inevitabilmente Fognini, che è il vincitore della sesta puntata. A rischio eliminazione ci sono invece Nancy Brilli, Beppe Convertini e la Signora Coriandoli. Saranno due i concorrenti eliminati.. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2025, Martina Colombari è magnetica

Prosegue la gara di Ballando con le Stelle 2025, intervallata dalla bellissima esibizione delle due ballerine per una notte, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Showdance davvero imperdibile da parte delle due attrici, che ottengono i cinquanta punti per il tesoretto da redistribuire a fine puntata. Per quanto riguarda la gara ottima coreografia di Rosa Chemical ed Erica Martinelli, che cambiano totalmente genere e sorprendono.

Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro?/ Cos'è successo e come sta

Svolta sexy per Martina Colombari, sempre più determinata a restare in testa alla classifica di Ballando con le Stelle. Straordinaria anche Barbara D’Urso, che reagisce alla grande dopo una scorsa puntata deludente rispetto ai suoi standard. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Paolo Belli sorprende la giuria di Ballando con le Stelle 2025

Beppe Convertini batte al televoto la Signora Coriandoli col 51% delle preferenze, ma ci pensa Sara Di Vaira a salvare il personaggio di Maurizio Ferrini. Dunque, nessun eliminato a Ballando con le Stelle 2025. Per quanto riguarda le esibizioni, abbiamo visto in pista appunto i due spareggianti e poi Marcella Bella e Paolo Belli.

La cantante continua a dividere la giuria, mentre il braccio destro di Milly Carlucci questa sera colleziona la bellezza di quaranta punti con una performance sorprendente e particolarmente creativa. Torna in pista nuovamente la Signora Coriandoli, che appare un po’ provata dall’ultimo posto in classifica e dal rischio eliminazione che comunque incombe… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2025: Signora Coriandoli vs Beppe Convertini

Anche questa sera, sabato 1 novembre, seguiremo insieme i momenti salienti di Ballando con le Stelle 2025, con aggiornamenti puntuali sulle principali esibizioni della sesta puntata (come sempre in diretta su Raiuno e in streaming Raiplay). Questa sera, ricordiamo, mancherà all’appello Andrea Delogu per il grave lutto famigliare che l’ha colpita nei giorni scorsi.

La serata si apre dunque con lo spareggio tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. E’ uno spareggio eliminatorio tra i concorrenti meno “attrezzati” di questa edizione, ma dopo averli visti all’opera in pista da ballo, ai punti preferiamo decisamente la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. Chi verrà eliminato tra i due concorrenti? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2025: i concorrenti scaldano i motori in vista della sesta puntata

Per i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 che torna in onda oggi, sabato 1 novembre con la sesta puntata, è arrivato il giro di boa con le prime eliminazioni che ridurranno il numero dei protagonisti in gara. Quella di questa sera sarà una puntata importantissima che Milly Carlucci condurrà anche con estrema delicatezza svelando la scelta di Andrea Delogu. La conduttrice che è una delle protagoniste assolute della trasmissione ed è considerata come una delle probabili vincitrici, questa sera, svelerà se continuerà l’avventura nel programma o meno dopo il terribile lutto che l’ha colpita per la morte del fratello.

In giuria, come sempre, ci saranno Ivan Zazzaroni che, avendo partecipato al programma come concorrente, riesce a mettersi spesso nei panni dei vari protagonisti; Fabio Canino che alterna giudizi severi ad altri più tranquilli; la tecnica Carolyn Smith e i super esigenti Selvaggia Lucarelli e Mariotto che sono anche pungenti nei loro giudizi.

Ballando con le stelle 2025: le coppie in gara

La puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025 comincerà con lo spareggio tra Beppe Convertini e la signora Coriandoli tra cui ci sarà il primo eliminato dell’edizione. Ad esibirsi, sulla pista di Raiuno, tornerà la sorpresa Francesca Fialdini che, con il maestro Giovanni Pernice. Con lei, poi, tornerà anche il nome più discusso della stagione ovvero Barbara D’Urso, sempre più in sintonia con Pasquale La Rocca. Questa sera, poi, balleranno anche Marcella Bella che, la settimana scorsa ha ottenuto, insieme a Chiquito, il tesoretto che le ha assegnato Alberto Matano.

Spazio, poi, a Martina Colombari con Luca Favilla con l’ex Miss Italia che sta migliorando puntata dopo puntata e Nancy Brilli che gareggia insieme a Carlo Aloia. Continuano a sorprendere, poi, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Proverà a ritrovare la serenità con la giuria, poi, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Punto interrogativo, poi, sulla presenza di Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Ballando con le stelle 2025: come vedere in diretta streaming la sesta puntata

Sarà una puntata intensa e ricca di emozioni quella di oggi di Ballando con le stelle 2025 che prenderà il via alle 21.25, al termine della puntata di Affari tuoi che, da qualche settimana, va in onda anche di sabato. Anche Ballando, inoltre, può essere seguito in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.