Le anticipazioni della settima puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera con Monica Guerritore come ballerina per una notte.

Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi, sabato 8 novembre, con tante incognite da risolvere in una puntata davvero imperdibile. Milly Carlucci aprirà la serata con il ballottaggio tra Nancy Brilli e la signora Coriandoli tra le quali ci sarà la seconda eliminata dell’edizione dopo quella di Beppe Convertini avvenuta al termine della scorsa puntata che ha invece visto il trionfo di Fabio Fognini e Giada Lini. Un ballottaggio, quello tra la Brilli e la signora Coriandoli, sul quale c’è grande curiosità, visto l’infortunio di Carlo Aloia. Il maestro non può esibirsi questo sabato, motivo per il quale l’attrice scenderà in gara con un altro ballerino: Filippo Zara.

Occhi puntati, poi, su Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo che conduttrice Rai ha saltato la sesta puntata per la scomparsa del fratello 18enne. Questa sera, dovrebbe scoprirsi se Andrea Delogu tornerà ufficialmente in gara o si ritirerà.

Ballando con le stelle 2025: le coppie di concorrenti dell’8 novembre e la giuria

La settima puntata di Ballando con le stelle 2025 vedrà scendere in pista tutti gli altri concorrenti, in primis il vincitore della scorsa puntata Fabio Fognini che, settimana dopo settimana, grazie agli insegnamenti della maestra Giada Lini e che oggi regalerà una performance più elegante come annunciato sui social provando a conquistare in questa veste ancora una volta la giuria composta da Ivan Zazzaroni che, dopo aver seguito le sue imprese sportive, sta scoprendo un nuovo lato di Fognini; Fabio Canino che apprezza la sua voglia di mettersi in gioco; Carolyn Smith che, pur essendo molto severa gli riconosce tutti i progressi, Selvaggia Lucarelli che non perde occasione per stuzzicarlo e il pungente Guillermo Mariotto. Per il pubblico, l’ex campione di tennis è la vera sorpresa dell’edizione di Ballando con le stelle insieme a Martina Colombari che, con il maestro Luca Favilla, dopo una partenza in sordina, si candida ad essere una delle finaliste.

Grande attesa, poi, per il ritorno in pista di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, sempre più amati dal pubblico ma puntualmente sotto la lente di ingrandimento della giuria. Spazio, inoltre, ad una Marcella Bella sempre più senza filtri che si sta mettendo in gioco, ogni settimana, con il maestro Chiquito e Rosa Chemical che, dopo aver mostrato se stesso la scorsa settimana, oggi tornerà a stupire con Erica Martinelli. In pista, poi, scenderanno anche le coppie composte da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli e da Paolo Belli che, da concorrente, insieme alla maestra Anastasia Kuzmina, sta assaporando la severità della giuria. Infine, Francesca Fialdini, dopo l’infortunio, svelerà se potrà continuare l’avventura insieme a Giovanni Pernice.

Ballando con le stelle 2025: la ballerina per una notte e come vedere lo show in diretta streaming

A bordo pista, come sempre, ci sarà Alberto Matano mentre di fronte alla giuria tecnica ci sarà la giuria popolare composta dai tribuni della plebe che sono Matteo Addino che ha sostituito Simone De Pasquale che è tornato a fare il maestro per la signora Emma Coriandoli, Sara Di Vaira e Rossella Erra. La ballerina per una notte di oggi, invece, sarà Monica Guerritore che renderà omaggio ad Anna Magnani presentando il film a lei dedicato di cui è protagonista.

Sarà, dunque, una puntata ricchissima che potrà essere seguita in tv, dalle 21.25, al termine di Affari tuoi e, in diretta streaming, come sempre, collegandosi al sito Raiplay.