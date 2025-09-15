Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu tra infortuni, diete ferree e conferma della rottura con il fidanzato Luigi Bruno: lo sfogo fiume

Mancano poche settimane all’inizio di Ballando con le stelle e tra le coppie in gara c’è anche Andrea Delogu con Nikita Petrotti. La conduttrice e speaker radiofonica poco prima dell’inizio dello show di Milly Carlucci si è lasciata andare ad una lunga confessione/ riflessione sulla sua avventura con il ballo tra infortuni e dieta ferrea e tra una confessione e l’altra ha lasciato intendere per la prima volta la rottura con il suo fidanzato Luigi Bruno. “Non abbiamo mai toccato l’argomento “cibo” lo so, ma ancora sto cercando di capire bene io come lo vivo, nel mentre una riflessione ballereccia” ha premesso Andrea.

E subito dopo Andrea ha parlato dell’infortunio a Ballando con le stelle, ammettendo che nonostante tutto non rinuncia ad allenarsi: “Sono a 8 giorni dall’inizio dell’allenamento di Ballando con le Stelle, (e a 2 mesi di sedute di pilates e fiosterapia preventiva, ho la spalla debole e una sciatica pazzerella) dove per 2, 3 o 4 ore al giorno mi alleno buttando sudore e imprecazioni per ballare bene e un paio di giorni a settimana faccio preparazione atletica per evitare dolori” Subito dopo ha aggiunto che il suo metabolismo non è più quello di una volta e che assimila tutto quello che mangia.

Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu conferma la rottura con Luigi Bruno: “Il mio nucleo familiare è composto da me e Spilla”

E subito dopo durante il suo sfogo fiume, Andrea Delogu ha rivelato di essersi lasciata con il suo fidanzato Luigi Bruno per la prima volta, in modo chiaro. La concorrente di Ballando con le stelle 2025 ha confessato: “Il mio nucleo familiare è composto da me e Spilla. Quella stron*etta non ne vuole sapere di smezzarsi il mutuo, tutte le spese e varie incombenze inderogabili, quindi molto tempo lo investo nel lavoro, accettando progetti lunghi o brevi che siano, ma lavori che non richiedono questo tipo di preparazione. Magari riuscirò a trovare il modo di non abbandonare tutto, vedremo. Ma santo cielo ora mi godo questo cambiamento, che anche se momentaneo mi da quella serenità del “se potessi sempre farlo la mia dispensa sarebbe quella dei 25 anni”. Insomma, Andrea è pronta per un nuovo capitolo della sua vita e Ballando con le stelle 2025, che inizierà sabato 27 settembre 2025, è parte integrante di questo percorso di rinascita.

