Il debutto di Ballando con le stelle 2025 è stato un flop? Milly Carlucci risponde così.

Dopo settimane di attese, Ballando con le stelle 2025 ha debuttato regalando le prime emozioni con le lacrime di Paolo Belli e quelle di Barbara D’Urso il cui debutto da concorrente era atteso da tutti. Nonostante tutto, però, la prima puntata di Ballando con le stelle 2025 ha perso la sfida contro la prima puntata di Tu sì que vales 2025 che ha portato a casa ascolti importanti. In tanti hanno definito il debutto dello show del sabato sera di Raiuno un flop ma a replicare è Milly Carlucci in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv.

“Se sono preoccupata degli ascolti del debutto? È il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. La verità è che il programma è molto amato e i protagonisti stanno entrando nel cuore della gente. I dati social e digital che sono oggettivi e non frutto di un campione sono lì a dimostrarlo. 40% in più di interazioni è un dato clamoroso”, le parole della conduttrice.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle 2025: tutte le novità

Milly Carlucci è super soddisfatta degli ascolti raggiunti dalla prima puntata di Ballando con le stelle 2025 e per le prossime puntate che partiranno al termine di Affari tuoi che, da questa settimana andrà in onda anche il sabato sera, dice: “Non c’è nessuna rotta da invertire per quanto mi riguarda. – ha dichiarato Milly Carlucci – Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare“.

Infine, un commento su Barbara D’Urso: “Siamo molto diverse caratterialmente ma abbiamo in comune l’amore per questo lavoro, la dedizione, la determinazione e la professionalità. Nella prima puntata l’ho trovata straordinaria. Con lei c’è grande sintonia. In futuro mi piacerebbe lavorare insieme a lei, realizzare un progetto comune. Se la vedo come nuova giurata di Ballando Con le Stelle? No, non la vedo come giurata di Ballando ma come grande protagonista del palcoscenico“.

