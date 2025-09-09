Ballando con le stelle 2025: Barbara D'Urso 'ha un problema', Filippo Magnini 'fugge' dai social e..: retroscena concorrenti

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025, la confessione inaspettata: “Ho un problema…io non so ballare”

Il debutto della ventesima edizione dello show di Milly Carlucci è previsto per sabato 27 settembre 2025 sempre nella prima serata di Rai 1. I concorrenti, invece, proprio nelle scorse ore hanno iniziato le prove con i rispettivi partner per essere pronti al debutto. Ed tra i vari è soprattutto Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 la più attiva sui social che ha postato alcuni retroscena relativi non solo a lei ma anche agli altri concorrenti. Innanzitutto l’ex conduttrice Mediaset ha confessato di ‘avere un problema’ rivelando: “Sapete qual è il mio problema? Tutti pensate che io sappia ballare. Ma non è così. Io non so ballare.”

A Ballando con le stelle 2025, Barbara D’Urso ballerà in coppia con Pasquale La Rocca, uno dei migliori maestri e garanzia di qualità ecco perché, secondo i più maligni, crescono le ipotesi che l’ex conduttrice di Canale 5 sia la favorita alla vittoria. Nel frattempo Barbara ha aggiunto altri retroscena: “So fare solo quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerò tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto.” Anche gli altri concorrenti Ballando con le stelle 2025 hanno espresso le loro prime impressioni dalla sala prove.



Concorrenti Ballando con le stelle 2025, da Filippo Magnini che ‘fugge’ alla confessione di Martina Colombari

Fugge dai social Filippo Magnini che però viene ‘postato’ su Instagram dalla sua maestra Alessandra Tripoli: “Tu sei nel tuo elemento, sei tutto sudato, sembri uscito dalla vasca”. Martina Colombari si è lasciata andare alle confessioni: “Mi sono divertita tanto, anche se c’erano dei momenti in cui il corpo sembrava di un’altra persona: la testa pensava di fare una cosa, ma le mie gambe non erano le mie gambe e viceversa, ovvero il corpo si muoveva, ma la testa non c’era.” Francesca Fialdini, infine, ha spiegato ai propri follower: “Il mio primo giorno si può sintetizzare in questa frase. Ho scoperto che esistono nel ballo delle cose che non hanno nulla a che vedere con la forza di gravità, con la logica.” E tra preoccupazioni, timori e difficoltà i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 sono già pronti e carichi per scendere in pista.