Perché Ballando con le stelle 2025 va in onda più tardi? Rai decide di piazzare Affari Tuoi anche il sabato per un motivo ben preciso

Ballando con le stelle 2025 non è partito col piede giusto. Nonostante un cast molto promettente e l’atteso ritorno di Barbara D’Urso, gli ascolti non sono affatto decollati, anzi il programma ha subito una sonora sconfitta contro il competitor Tu sì que vales. Un motivo su tutti sembra essere alla base di questo flop e va trovato nella diversa programmazione di Canale 5.

Mariotto sbotta su Marcella Bella dopo le polemiche/ "Solo chiacchiere per salire sul carro di Ballando"

Lo scorso anno, Tu sì que vales partiva dopo la messa in onda di Paperissima Sprinti, i cui ascolti erano ai minimi storici. Il che vuol dire che lo show risultava un traino ben poco efficace per la trasmissione di Maria De Filippi, che comunque otteneva buoni ascolti. Nella fascia in cui Paperissima Sprint era ancora in onda, Ballando con le stelle 2024 dava il via già alla gara. Il che ha permesso al programma di ottenere risultati molto buoni, gareggiando alla pari – in fatto di ascolti – col fortissimo competitor. Le cose sono però cambiate, quest’anno.

Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle: "È stata volgare"/ La cantante si aspetta le scuse

Perché Ballando con le stelle 2025 va in onda più tardi: la decisione per gli ascolti

Quando Mediaset ha deciso di stravolgere la fascia preserale di Canale 5, sostituendo a Striscia La Notizia La Ruota della Fortuna, gli ascolti sono letteralmente decollati. Il quiz show condotto da Gerry Scotti ha stupito tutti, riuscendo anche a superare il fino a quel momento imbattibile Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il che ha fatto sì che Ballando con le stelle 2025 si scontrasse proprio contro La Ruota della Fortuna, e che questa trainasse, a sua volta, tutti i suoi spettatori verso la nuova edizione di Tu sì que vales. Il risultato è stata una sonora sconfitta per Milly Carlucci e una vittoria eclatante per Maria De Filippi e i suoi. A fronte di questo risultato, la Rai corre ai ripario e prende una decisione inedita fino a questo momento: far slittare l’inizio di Ballando con le stelle alle 21.35 (e dunque andrà in onda fino all’1.30) per dare spazio alla puntata di Affari Tuoi, non in onda il sabato.

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme?/ “Le piacciono i toyboy”, ma lei sbotta: “Uscite dal loop”

Il principio è lo stesso: far sì che il programma di De Martino faccia da traino a Ballando così come La Ruota della Fortuna fa per Tu sì que vales. In questo modo, non solo i due show della prima serata inizieranno in contemporanea, ma avranno anche il traino più forte che potrebbero avere. Questo potrebbe dare a Milly la possibilità di ‘giocare alla pari’, almeno fino a quando La Ruota della Fortuna non lascerà Canale 5 per andare in pausa invernale.