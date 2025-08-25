Chi sostituirà Paolo Belli nella sala di Ballando con le stelle? In pole position Bianca Guaccero, Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto

Come faranno i fedeli spettatori di Ballando con le stelle 2025 senza la presenza fissa di Paolo Belli nella sala delle stelle? Uno di quei ruoli di cui ci si accorge solo quando vengono messi in discussione dopo anni e anni di presenza in televisione. No, il suo ruolo non è stato cancellato, ma semplicemente la padrona di casa dovrà trovare un sostituto per l’edizione che sta per arrivare su Rai1.

Ma perché Milly Carlucci deve sostituire il suo fedele compagno di lavoro? Il motivo è semplice: perché lui si dedicherà alla pista da ballo, infatti sarò uno dei concorrenti della nuova edizione. Finalmente saprà cosa vuol dire faticare con una maestra oltre all’ansia degli spareggi.

Paolo Belli da chi verrà sostituito? In pole position Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto

La domanda sorge spontanea: ma chi potrà sostituire Paolo Belli nella sala di Ballando con le stelle 2025 dove i vip dimorano prima di scendere in pista chiamati dalla presidentessa di giuria Carolyn Smith? Secondo Hit, ex redattore di TvBlog, in pole position ci sarebbe il nome di Bianca Guaccero, anche se secondo Gabriele Parpiglia potrebbe sostituire Simone Di Pasquale insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Oltre a lei, però, ci sono anche i nomi di Massimiliano Ossini, che aveva divertito alcuni con l’idea del sindacato, e poi Emanuele Filiberto. Insomma, di nomi sul tavolo ci sono, ma l’unica che avrà l’ultima parola è ovviamente Milly Carlucci, che vuole a tutti i costi realizzare un’ottima stagione del suo dating show.