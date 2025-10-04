Dopo la prima puntata, spunta un retroscena su Ballando con le stelle 2025: ecco cosa accadrebbe dietro le quinte.

In attesa della seconda puntata in onda questa sera su Raiuno, su Ballando con le stelle che, quest’anno festeggia il 20esimo anniversario e su cui ci sono polemiche sugli ascolti, spunta un retroscena e a svelarlo è Roberto Alessi nella rubrica che cura su Mow Mag. Secondo quanto fa sapere il direttore di Novella 2000, il clima, dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025, sarebbe tesissimo e a confermarlo sarebbe stato uno sguardo di Milly Carlucci ad una sua domanda diretta. “Aria d’inferno a Ballando. Partito il carrozzone di Ballando con le stelle, ho fatto una battuta a Milly Carlucci e al suo autore di riferimento, Giancarlo De Andreis, che credevo fosse presa a ridere; invece, dai loro volti ho potuto capire che c’era un certo imbarazzo. E quando io avverto un certo imbarazzo, vuol dire che ci ho preso”, fa sapere Roberto Alessi.

“Dopo mi hanno riferito che, dietro le quinte di Ballando con le stelle, che quest’anno arriva alla sua 20ª edizione, c’è un clima tesissimo. Ho consigliato loro di comprarsi un elmetto e un giubbetto antiproiettile. La risposta non è stata delle più felici, nel senso che mi hanno detto: «Non ci risulta assolutamente. C’è un aria serena». Ma ho capito che c’era anche un minimo di speranza che invece il clima possa ulteriormente infervorarsi. Già, perché tutte e tutti i concorrenti vogliono vincere, soprattutto le donne, stranamente”.

Roberto Alessi e il retroscena sulle concorrenti di Ballando con le stelle 2025

Nella rubrica che cura per Mow Mag, Roberto Alessi analizza anche il carattere dei concorrenti soffermandosi, in particolare, su alcune donne. “Se serve un po’ di pepe, ci pensa Nancy Brilli, che in passato ha creato non poche polemiche e sulla quale vengono raccontati degli aneddoti ormai entrati nella leggenda” – scrive Roberto Alessi che poi parla anche di Marcella Bella – “Si aggiunge a Nancy anche il carattere vulcanico di Marcella Bella. Marcella è nata alle falde dell’Etna e ha assolutamente un carattere che evidentemente ha preso un po’ dal fuoco della lava”.

Non sarebbe da meno, poi, Martina Colombari, puntigliosa al punto giusto: “Ci si aspetta molto pepe anche da Martina Colombari. L’ex Miss Italia è una “fettina”, di quelle che, se fanno una cosa, la vogliono fare bene. Ne sa qualcosa il suo istruttore di ballo, che appena può vorrebbe andare a casa, ma lei insiste per continuare gli allenamenti con un pensiero forse fisso: “Voglio vincere”. Martina ha già rimproverato pubblicamente i suoi compagni che scherzano troppo: «Siamo qui per studiare, non siamo certo all’asilo»”, conclude.