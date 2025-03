Milly Carlucci è una stacanovista perché non fa in tempo a godersi il successo di Ballando con le stelle che già pensa all’edizione successiva. E l’edizione che si è conclusa lo scorso anno ha avuto un successo davvero clamoroso tanto da aver impensierito e non poco Maria De Filippi, che si dovrà inventare un modo per rendere il suo Tu sì que vales di nuovo appetibile agli occhi del pubblico generalista.

Deve ancora andare in onda lo spin-off di Ballando a maggio, su Rai1, che già la conduttrice sembra aver messo gli occhi su uno dei possibili concorrenti della prossima edizione. Secondo il magazine Oggi ci sarebbe anche il nome: si tratterebbe di Christian De Sica, celebre attore e regista nonché figlio di quel Vittorio che ha fatto enorme il cinema italiano nel mondo.

Ballando con le stelle anticipazioni: Christian De Sica prossimo concorrente?

Stando al magazine Oggi Milly Carlucci vorrebbe a tutti i costi Christian De Sica nel cast di Ballando con le stelle 2025. “La conduttrice non si scoraggia e non demorde” fa sapere il giornale. Si sa che la conduttrice fa grande opera di persuasione sui suoi concorrenti. Riesce a decantare loro la bellezza dei passi, delle coreografie, della fatica che viene sempre ripagata, dello spirito fraterno che anima la sala delle stelle prima che Carolyn Smith dica la coppia che deve scendere in gara per mostrare il risultato della coreografia studiata per una settimana intera. Accetterà di far parte del cast oppure no?

Intanto l’attore in questione tornerà in televisione dietro il bancone di Ne vedremo delle belle: sarà uno dei giudici che dovrà appunto giudicare le esibizioni delle showgirl chiamate a mettersi alla prova ancora una volta con svariate prove. Insieme a lui ci sarà anche Mara Venier, che sembrerebbe essere propensa ad accettare una nuova edizione di Domenica In, andando a smentire quello che ha detto nei mesi scorsi, e infine Frank Matano.