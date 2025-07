Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci conferma la giuria e i maestri di ballo

Lavori in corso per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci farà capolinea sul piccolo schermo il prossimo settembre ma ci sono già delle notizie importanti per quanto riguarda il cast. Il format farà ritorno su Rai1 e ci sono già delle conferme importanti a riguardo, visto che ritroveremo il team di giudici al completo, da Ivan Zazzaroni a Selvaggia Lucarelli, passando per Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, oltre ad Alberto Matano come assegnatore del tesoretto e Rossella Erra come voce del popolo.

Squadra che vince non si cambia, regola che Milly Carlucci ha deciso di applicare anche ai maestri di ballo, che saranno gli stessi di sempre, ma con qualche nuovo innesto, come sottolinea il quotidiano Libero. Da segnalare a tal proposito l’esordio di Chiquito. Il ballerino dominicano Yovanny De Jesus Moret ha infatti vinto ‘Sognando Ballando con le Stelle’ e ha conquistato l’accesso al talent show: Chiquito farà parte del cast di maestri di questa edizione”.

Quando inizia Ballando con le stelle 2025?

Nelle prossime settimane arriveranno dettagli importanti anche per quanto riguarda il fischio d’inizio di Ballando con le stelle 2025, dopo lo spin off Sognando Ballando andato in scena qualche settimana fa. Mentre Milly Carlucci continua a lavorare segretamente al cast della prossima edizione, che non vedrà sicuramente Belèn Rodríguez e Barbara D’Urso tra i concorrenti, il pubblico attende l’annuncio riguardo all’inizio della trasmissione, vedremo se ci sarà qualche conferma a riguardo già a breve.

Ricordiamo che la scorsa edizione ha preso il via a fine settembre e non è da escludere che anche quest’anno la Rai possa giocare d’anticipo e regalare al pubblico un’edizione più lunga.

