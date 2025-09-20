Ballando con le stelle 2025 segna un nuovo record: quanto durerà la nuova edizione

C’è grande attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle, che sabato 27 settembre accenderà di nuovo i riflettori del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci è pronta a guidare una nuova edizione che si preannuncia speciale e diversa da tutte le altre. Prima di tutto, si tratta della 20esima edizione, un traguardo importante, che merita di essere celebrato. Per questo, la conduttrice è riuscita a radunare uno dei cast più stellari di sempre, con personaggi del calibro di Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Martina Colombari.

Infortunio Barbara d’Urso a Ballando, sfogo choc di Pasquale La Rocca/ "Vi spiego come sta davvero"

Ebbene, adesso, è stata annunciata un’altra novità speciale per questa stagione. Per la prima volta nella storia del programma, ci saranno ben 13 puntate, un record che trasformerà la 20esima edizione di Ballando in quella più lunga di sempre. L’orario di partenza resterà quello abituale delle 20:35, con una piccola eccezione: l’11 ottobre la trasmissione slitterà alle 22:50 per lasciare spazio all’incontro di calcio Italia-Estonia, passando quindi in seconda serata.

Simona Ventura perde due "colpacci" per il Grande Fratello: di chi si tratta/ Chi saranno le opinioniste

Ballando con le stelle segna un record: i dettagli

La scelta di allungare Ballando con le Stelle sembra una scommessa forte da parte della Rai, che punta sullo show come cavallo di battaglia del palinsesto autunnale. Effettivamente, con un cast del genere, le aspettative sono molto alte e probabilmente l’azienda prevede grandi ascolti. Inoltre, ci saranno nuovamente i 5 agguerritissimi giudici (Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith), che daranno fila da torcere ai concorrenti. In particolare, in tanti non vedono l’ora di vedere i confronti tra la d’Urso e la Lucarelli, che in passato sono stati grandi nemiche.