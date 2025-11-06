Sarebbe scoppiata una guerra tra primedonne dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025: Nancy Brilli sarebbe scontenta, ecco perché

Sarebbe in atto una guerra tra primedonne a Ballando con le stelle 2025. È questo lo scoop lanciato dal giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua rubrica Chicchi di Gossip, che tira in ballo una concorrente su tutti: Nancy Brilli. Stando a quanto si legge, l’attrice sarebbe scontenta del trattamento ricevuto in pista e, nello specifico, del non avere lo stesso spazio sul palco di altri suoi colleghi. In particolare, di un’altra concorrente: Barbara D’Urso.

“Qualcuno conta la d’Urso. – scrive infatti Parpiglia nel suo intervento, nel quale poi specifica che – Nancy Brilli è arrivata addirittura a ‘far’ contare da terze persone i minutaggi che vengono concessi a Barbara D’Urso durante la puntata.” Il giornalista ricorda che sull’attrice si è già sollevato un polverone in merito a presunti voti ricevuti da profili fake, poi fa sapere che la stessa Brilli si sarebbe rivolta “a un legale per far sì che le sue esibizioni all’interno del programma siano garantite in modo onesto, corretto, pulito e soprattutto, con il minutaggio giusto“.

Dunque, stando all’indiscrezione, Nancy Brilli chiederebbe equità nel trattamento dei concorrenti e, di conseguenza, lo stesso minutaggio sul palco di Ballando con le stelle 2025. Da qui la “guerra tra primedonne”, e la richiesta dell’attrice di contare effettivamente quanto tempo venga dedicato a lei sul palco in confronto a Barbara D’Urso, che ha comunque molto spazio quando è in scena, tra esibizione e confronto con la giuria. Se, dunque, davanti alle telecamere le polemiche, almeno finora, non sono tantissime, dietro le quinte ci sarebbe molto che non vediamo. Non resta che vedere se Nancy commenterà l’indiscrezione e se, nel caso, la smentirà o confermerà.