Chi sono i maestri di ballo che torneranno sulla pista di Ballando con le stelle 2025? Luca Favilla, Erica Martinelli e Veera Kinnunen

Ballando con le stelle 2025 partirà il 28 settembre e Milly Carlucci ha preparato un cast di tutto rispetto al fine di imporsi per il secondo anno consecutivo su Tu sì que vales di Maria De Filippi, che per l’occasione ha chiamato Paolo Bonolis al posto di un Gerry Scotti sempre più impegnato. Tra i tanti vip chiamati a ballare, però, ci sono anche dei maestri di ballo che torneranno per la gioia di tutti gli spettatori affezionati.

Ma chi sono questi tre maestri che torneranno nel cast? Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen. A svelarlo è la pagina Instagram della trasmissione che la padrona di casa tratta come se fosse un figlio, per l’appunto un figlio televisivo che è pronto a scatenarsi come non mai.

Ballando con le stelle 2025: tornano Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen

“Non sto più nella pelle perché stiamo tornando. Sarà la mia decima edizione e festeggeremo insieme i 20 anni di Ballando”: queste sono state le parole di Veera Kinnunen, che è sempre stata dedita al ballo e mai alle polemiche come è successo a un maestro in particolare che è poi stato allontanato. Anche Erica Martinelli è molto carica e non vede l’ora di ballare su quella prestigiosa pista. Idem Luca Favilla, che l’anno scorso ha ballato con Federica Nargi arrivando al terzo posto.

Grande attenzione del pubblico verso Barbara d’Urso che sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2025, ma non bisogna sottovalutare la presenza di Andrea Delogu, Martina Colombari, Rosa Chemical e Fabio Fognini.