Siamo solo all’inizio, ma nel dietro le quinte c’è già aria di colpi di scena; si avvicina il terzo appuntamento con Sognando Ballando con le stelle 2025 e, dalle retrovie, sembra esserci uno ‘strano caso’ che starebbe agitando l’atmosfera ma non è del tutto chiaro in che termini. A scatenare la curiosità degli appassionati è stata Deianira Marzano che con un post sui social ha portato alla luce, seppur in maniera criptica, un possibile ‘scoop’ sul cast dei concorrenti.

“C’è uno strano caso che sta tenendo banco dietro le quinte”, ma a cosa si riferisce Deianira Marzano? Il luogo in oggetto è Ballando con le stelle 2025 e dalle parole dell’esperta di gossip – stando a quanto scritto sui social – si evince qualcosa di scoppiettante e che potrebbe scuotere gli animi non solo degli appassionati. Il tema sembra essere quello di un nuovo concorrente reduce dall’esperienza al Grande Fratello: nessun nome, ma solo un indizio che però può restringere il cerchio degli ‘indagati’.

Dal Grande Fratello a Ballando con le stelle, è mistero su un possibile ingresso ‘infuocato’ nel cast del talent: è Alex Schwazer?

“…Un nome che, se confermato, promette fuoco e fiamme”, prosegue Deianira Marzano a proposito del ‘caso’ che starebbe agitando il dietro le quinte di Sognando Ballando con le stelle 2025. L’esperta di gossip, come anticipato, non ha fatto riferimenti diretti all’identità della persona in questione ma ha lasciato un indizio tutt’altro che banale: “E’ un ex concorrente del Grande Fratello, uno sportivo!”.

Tutti a fare mente locale, chi potrebbe essere lo sportivo ex Grande Fratello pronto ad entrare nel cast di Ballando con le stelle 2025? Il nome in questione potrebbe corrispondere ad Alex Schwazer. Il marciatore lasciò il reality anzitempo, optando per il ritiro, per dare seguito ai suoi impegni professionali; ora, una nuova sfida potrebbe attenderlo. Chiaramente si tratta unicamente di un’ipotesi legata agli indizi lasciati da Deianira Marzano; l’impressione è che presto ne sapremo molto di più.

