Flavio Insinna rompe il silenzio sui rumors riguardo una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle: cos'ha detto

Flavio Insinna smentisce la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma, andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, si era diffusa la voce di una possibile partecipazione del conduttore del celebre show di Rai 1, dopo che Dagospia aveva riportato che Insinna era stato avvistato a pranzo con Milly Carlucci e successivamente al bar con Williams Di Liberatore, dirigente Rai e direttore dell’intrattenimento Prime Time. Un avvistamento che aveva inevitabilmente alimentato i rumors su un possibile ritorno dell’attore in Rai, con il suo debutto sulla pista di Ballando.

Tuttavia, la realtà pare essere ben diversa. Dopo la diffusione del gossip, Insinna ha deciso di intervenire in prima persona, smentendo tutto e chiarendo la vera ragione dietro il suo incontro con la Carlucci. Secondo quanto dichiarato da Insinna, infatti, il pranzo sarebbe avvenuto per pura amicizia, senza nessun secondo fine lavorativo. “Non è vera la notizia che mi riguarda ( parlo di Ballando con le stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro”, ha scritto su X.

Non è vera la notizia che mi riguarda ( parlo di Ballando con le stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50😊😊😊😊😊🩷60/40. ♥️70/30😁buonagiornataaaaa🐳 — Flavio Insinna (@insinnaflavio) July 7, 2025

Flavio Insinna a Ballando con le stelle 2025? La verità sul cast dello show

Flavio Insinna, però, non è l’unico nome circolato in queste ore in merito al possibile cast di Ballando con le Stelle 2025. L’account X “La TV!” ha infatti lanciato una lunga lista di potenziali concorrenti, tra cui Christian De Sica, Rosa Chemical, Gianni Morandi, Francesca Pascale, Vittorio Sgarbi, Francesco Totti, Massimo Ranieri, Barbara Alberti, i Pooh, Big Mama, Melissa Satta e Riccardo Rossi. Tuttavia, va sottolineato che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni e nessun personaggio è stato confermato ufficialmente.

D’altronde, lo dimostra proprio il caso di Insinna, la cui presenza è già stata smentita dallo stesso conduttore. A questo punto, non resta che attendere ancora qualche settimana per avere notizie ufficiali sulla nuova edizione di Ballando direttamente dalla ‘padrona di casa’ Milly Carlucci.