I giudizi della giuria di Ballando con le stelle 2025 sono motivo di discussione nella puntata odierna de La Volta Buona: “Troppo sull’acceleratore…”.

Le prime puntate di Ballando con le stelle 2025 sono dominate da una costante nell’ambito delle discussioni online e non solo; il centro della scena non è dei protagonisti ma piuttosto della giuria che, quest’anno, sembra andare a briglie sciolte nel dispensare giudizi e critiche nei confronti dei concorrenti. Dal ‘caso’ Marcella Bella alla dolorosa esperienza di Nancy Brilli che ha perso il suo amato cagnolino proprio poco prima di andare in scena in occasione della seconda puntata dello show di Milly Carlucci. Il focus odierno de La Volta Buona si concentra proprio sulla pesantezza dei giudizi dispensati in queste prime puntate; nel merito della giuria, finiscono nel mirino soprattutto le parole di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Martina Colombari furiosa a Ballando: "Basta dirmi che sono bella!"/ Lucarelli smonta: "Drammatizzi troppo"

Tra i primi a prendere la parola spicca Nikita Perotti; il giovane maestro di Ballando con le stelle 2025 non ha gradito le parole ai danni di Marcella Bella. “Se i commenti nei suoi confronti li considero cringe? Più che altro sono stati esagerati, la danza secondo me non ha età”.

Selvaggia Lucarelli gela Nancy Brilli a Ballando: "Niente bonus per il tuo lutto"/ Fischi e urla in studio

La Volta Buona, Samuel Peron e non solo contro i commenti della giuria di Ballando con le stelle 2025: “Mancanza di tatto”

Il pensiero più duro è invece riferito a quanto accaduto nel corso della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 in riferimento alla triste perdita di Nancy Brilli che, a confronto con Selvaggia Lucarelli, ha dovuto ascoltare un giudizio che nella premessa ha destato particolare dissenso. “Non c’è il bonus lutto”, parole che hanno ferito per la delicatezza del tema e per un certo cinismo – sottolineato anche dalla giurata – considerato il momento. “Quello che si dice può avere delle conseguenze”, tuona Vladimir Luxuria ampliando il discorso ai giudizi in generale. Affonda il colpo invece Samuel Peron che è sembrato particolarmente contrariato a La Volta Buona per la mancanza di tatto prima di Selvaggia Lucarelli e poi di Guillermo Mariotto: “Stanno spingendo troppo sull’acceleratore, dire ‘ti è morto qualcuno’… Dai, un po’ di tatto almeno!”. Il maestro di ballo si riferisce alla battuta evitabile dello stilista, non parlando con Nancy Brilli ma ancora una volta con Marcella Bella.