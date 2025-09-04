Spunta un retroscena su Ballando con le stelle 2025: uno dei concorrenti avrebbe chiesto il camerino distante dagli altri.

Ballando con le stelle 2025 andrà in onda su Raiuno sabato 27 settembre ma il countdown è già cominciato. C’è grande curiosità intorno alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci che, dopo tanti rumors, ha ufficializzato la presenza di Barbara D’Urso tra i concorrenti. Con lei, tuttavia, ci saranno altri nomi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport che sono pronti a regalare uno spettacolo unico al pubblico. In attesa che lo show cominci ufficialmente, cominciano a circolare i primi rumors sul clima che si respira dietro le quinte e sul rapporto tra i vari concorrenti.

A svelare alcuni retroscena è Fanpage che ha raccontato cosa avrebbe saputo da una fonte vicina al programma. Chi si aspettava “capricci da diva” da parte di Barbara D’Urso “resterà deluso”, scrive Fanpage.

Ballando con le stelle: la richiesta di una concorrente

Nessun capriccio da diva da parte di Barbara D’Urso mentre chi avrebbe chiesto un camerino distante dagli altri sarebbe Marcella Bella come fa sapere Fanpage svelando alcuni retroscena sulla nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno. “Secondo quanto apprendiamo da una fonte, in vista dell’incontro di lunedì 8 settembre, la concorrente avrebbe avanzato una richiesta particolare. I camerini dei concorrenti sarebbero disposti l’uno accanto all’altro, ma Marcella Bella avrebbe chiesto un camerino distante“, scrive Fanpage.

Tuttavia, dietro tale richiesta da parte di Marcella Bella, non ci sarebbe alcun motivo particolare se non il desiderio di concentrarsi evitando ogni distrazione. Lunedì 8 settembre, i concorrenti cominceranno ufficialmente la loro avventura con l’assegnazione dei camerini.