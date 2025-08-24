Il cast stellare di Ballando con le stelle 2025: tutti gli acquisti e i rifiuti di Milly Carlucci

Quest’anno, per i 20 anni di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha messo insieme quello che sembra essere già il miglior cast nella storia del programma. Fino ad ora, tra i nomi confermati, troviamo conduttrici come Francesca Fialdini, Martina Colombari e Andrea Delogu, insieme a comici come Maurizio Ferrini, conosciuto come la “Signora Coriandoli”. Dopodiché, non mancano volti della musica come Marcella Bella e Rosa Chemical, così come Nancy Brilli dal mondo della recitazione. Infine, il reparto sportivi, per ora, è stato coperto dall’ex nuotatore Filippo Magnini e l’ex tennista Fabio Fognini.

Ma, probabilmente, il concorrente più atteso è Barbara d’Urso, la quale ha finalmente accettato la proposta di Milly, scegliendo di mettersi alla prova sulla pista da ballo più famosa della tv. Non tutti, però, hanno detto sì. Il rifiuto più discusso è stato quello di Federica Pellegrini che, dopo essere arrivata al secondo posto lo scorso anno, pare non se la sia sentita di ritrovarsi nello stesso programma con l’ex fidanzato, Magnini. Non solo, pare che anche Francesco Totti abbia detto un netto “no” alla Carlucci mentre, d’altro canto, sua figlia Chanel Totti non sarebbe stata approvata dalla conduttrice.

Insomma, questa nuova edizione di Ballando con le Stelle sembra avere davvero un cast stellare. I nomi annunciati fino ad ora sono così forti che persino i presunti rifiuti di figure come Federica Pellegrini o Francesco Totti, per quanto pesanti, non hanno fatto troppo rumore. Negli ultimi anni, Milly Carlucci è riuscita a trasformare Ballando in uno show quasi di “prestigio”, capace di attirare anche personaggi di spicco che in passato avrebbero snobbato un talent di ballo. Oggi, invece, è diventato quasi un vanto partecipare, sia come concorrente che come ospite, portando il programma a un livello che pochi altri show riescono a raggiungere.

Non è un dettaglio da poco, dato che spesso i vip evitano trasmissioni dove rischiano di esporsi in discipline lontane dal loro mestiere. Nello show di Rai 1, al contrario, quella paura sembra essere sparita. Anzi, il programma è ormai percepito come un trampolino dove rilanciare la propria immagine o persino aprire nuove strade professionali, come accaduto con Bianca Guaccero. Tra l’altro, mancano ancora diversi nomi da annunciare prima del grande ritorno a settembre su Rai 1, dunque chissà come ci sorprenderà la Carlucci prima del debutto.