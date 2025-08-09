Ballando con le stelle 2025, come sarà il cast: tutti i nomi

Manca poco per l’inizio di quello che si preannuncia già come una delle edizioni più scoppiettanti di Ballando con le stelle. In occasione del 20esimo anniversario del programma, Milly Carucci sta creando un cast a dir poco stellare, portando sulla pista da ballo di Rai 1 alcuni dei volti più noti dello spettacolo. Fino ad adesso tra i concorrenti confermati troviamo: il comico Maurizio Ferrini (alias “La signora Coriandoli”), Andrea Delogu, il cantante Rosa Chemical, Marcella Bella, la conduttrice Francesca Fialdini e, a sorpresa, Barbara d’Urso. Dopo aver partecipato lo scorso anno come “ballerina per una notta”, la nota presentatrice si metterà in gioco nel ballo, nel suo grande ritorno in Rai.

Dopodiché, la giuria e i maestri di ballo sono stati tutti confermati: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto torneranno al tavolo dei giudici, affiancati dai Tribuni Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Tra i professionisti riconfermati ci sono anche Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice e Alessandra Tripoli, insieme a una grande squadra di nuovi e affermati ballerini.

Ballando con le stelle 2025: i possibili nuovi concorrenti

Oltre ai nomi già annunciati, negli ultimi giorni stanno circolando anche diversi rumors su altri possibili concorrenti. Tra i personaggi che potrebbero sbarcare nella nuova edizione di Ballando con le stelle troviamo Martina Colombari, l’ex politico Piero Marrazzo, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Chanel Totti, che ha da poco compiuto 18 anni. Insomma, quest’anno Milly Carucci potrebbe aver reclutato un cast pieno di veri e propri colpacci, pronti a regalare al pubblico un’edizione di Ballando veramente indimenticabile.