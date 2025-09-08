Guillermo Mariotto parla di Ballando con le stelle 2025 e fa una gaffe sulla signora Coriandoli: “Troppe donne in quest’edizione”

Presto avrà inizio Ballando con le stelle 2025 dove Milly Carlucci ha preparato un’edizione davvero invidiabile che sulla carta potrebbe funzionare come potrebbe floppare in maniera clamorosa. Non si può mai sapere, bisognerà vedere come andrà il programma. Intanto uno dei giudici che nell’ultima stagione ne ha combinate di ogni, ovvero Guillermo Mariotto, ha rilasciato un’intervista a TvBlog dove ha parlato della signora Coriandoli.

“Al suo posto metterei Francesco Totti” ha dichiarato il giudice. E viene da chiedersi: cosa c’entra il calciatore? Senza dubbio la padrona di casa ci avrà provato a strappargli una promessa, ma non riuscendoci avrà dovuto ricalibrare le sue aspettative.

Ballando con le stelle 2025: Guillermo Mariotto fa una gaffe sulla signora Coriandoli

Forse c’è qualcuno che non ha avvisato Guillermo Mariotto che la signora Coriandoli, che parteciperà a Ballando con le stelle 2025, è in realtà un uomo che semplicemente interpreta un personaggio amato dal pubblico di Rai1 e di Che tempo che fa. Perché sempre nell’intervista ha fatto una gaffe: “In quest’edizione ci sono troppe donne, sarebbe stato meglio metterci qualche personaggio maschile”.

Intanto il giudice – che ha già gelato la Fialdini – ha annunciato che stando al cast si divertirà molto, ma il pubblico spera che non ci siano più scenate come quelle successe nella scorsa edizione dove in tanti avrebbero chiesto a Milly Carlucci di sostituirlo con un altro nome. Ma l’attenzione più grande del pubblico è rivolta verso Barbara d’Urso che scenderà in pista in coppia con Pasquale La Rocca e si scontrerà chissà quante volte con la giudice Selvaggia Lucarelli con la quale ha delle vecchie ruggini.

