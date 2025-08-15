Guillermo Mariotto lancia i primi spoiler e giudizi sui concorrenti annunciati di Ballando con le stelle 2025: prima stoccata a Marcella Bella

I primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2025 sono stati annunciati e c’è chi dalla giuria lancia già i primi giudizi e qualche stoccata. È il caso di Guillermo Mariotto, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è sbilanciato sul cast messo in piedi da Milly Carlucci, mostrando sin da subito tutte le sue intenzioni per la prossima edizione.

Tra le concorrenti più attese di Ballando con le stelle 2025 c’è sicuramente Barbara D’Urso. La conduttrice, dopo l’addio forzato a Mediaset, è ufficialmente approdata in Rai ed è pronta a mettersi alla prova nel ballo. Ma cosa ne pensa Mariotto? “Barbara D’Urso sarà molto divertente. Tutti prevedono scintille con Selvaggia Lucarelli, ma non è detto.”, ha ammesso lo stilista, lanciando il primo spoiler sulla nuova edizione dello show.

Guillermo Mariotto, i primi giudizi sui concorrenti di Ballando con le stelle 2025: stoccata per Marcella Bella e…

Altra conduttrice, stavolta Rai, che ha deciso di mettersi alla prova nella danza è Francesca Fialdini, della quale Mariotto ha detto: “sembra gelida, ma Ballando potrebbe scongelarla.” Per il giurato, invece, occhio ad Andrea Delogu, perché, secondo lui, “darà filo da torcere.” Parole al miele, invece, per Rosa Chemical: “è una persona speciale, ho lavorato con lui a Sarabanda.”, ha ricordato Guillermo, mostratosi invece molto meno felice della partecipazione di Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025, commentata solo con un “No, ti prego…”. Infine, parole insipide per Martina Colombari, che il giudice ha semplicemente definito “carina”, senza sbilanciarsi oltre. Poche parole, attraverso le quali Guillermo Mariotto ha però già reso ben chiaro quali siano, al momento, le sue preferenze nel cast. Certo, tutto potrà cambiare in corso d’opera, magari con qualche colpo di scena.