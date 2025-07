Ballando con le stelle 2025, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli è il primo concorrente ufficiale: l'annuncio sui social del programma!

Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli) a Ballando con le stelle 2025!

Si scaldano i motori in vista di Ballando con le stelle 2025 che prenderà il via a settembre, come sempre nei sabati sera di Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci. La conduttrice è già da tempo al lavoro per la pianificazione della nuova edizione e per la ricerca dei concorrenti perfetti che potrebbero entrare a far parte del cast. Un’estate non solo di relax ma anche di lavoro per la padrona di casa, dunque.

E, mentre le indiscrezioni sul toto-nomi si rincorrono sempre più, è finalmente arrivato l’annuncio del primo concorrente ufficiale: a Ballando con le stelle 2025 gareggerà anche Maurizio Ferrini, nei panni della sua iconica Signora Coriandoli.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della trasmissione, attraverso un divertente video del comico: “La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando con le stelle, ma non so se sono all’altezza!“. Poi, aggiungendo un tocco della sua ironia, ha aggiunto: “Però mi ha detto che c’è un ballerino, che mi farà da maestro, che è uno spettacolo per gli occhi! Ma non lo dite a nessuno“.

Ballando con le stelle 2025, le recenti indiscrezioni sul cast

L’ufficialità è arrivata anche attraverso un messaggio a corredo del video Instagram, sempre sulla pagina del programma: “È un segreto, non ditelo a nessuno: #MaurizioFerrini sarà il prossimo concorrente di #BallandoConLeStelle“. Ora che il primo tassello è stato sistemato, quali sono gli altri concorrenti che prenderanno parte al dance show di Rai 1?

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci legate ad una presunta partecipazione di Barbara D’Urso che, dopo l’addio a Mediaset e il futuro televisivo tutt’ora incerto, potrebbe riprendersi la scena sul piccolo schermo. Ma sono circolati anche i nomi di altri volti femminili, da Francesca Fialdini ad Andrea Delogu, anche se al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

Il cast di Ballando con le stelle 2025 sarà un puzzle tutto da comporre: dopo Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, quali saranno gli altri tasselli che Milly Carlucci andrà a pescare?